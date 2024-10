Griezmann: «Chi guarderà la partita con l’Inter si annoierà un po’»

L’attaccante dell’Atletico Madrid: «Siamo due squadre alla pari che lavorano tantissimo senza palla»

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, è stato uno dei protagonisti al galà degli As Sports Award 2023. Il francese ha vinto il premio come miglior calciatore della scorsa edizione de LaLiga.

Griezmann ha commentato la sfida di Champions con l’Inter. Ecco le parole riportate da Relevo:

«Mi sto divertendo davvero tanto dentro e fuori dal campo. Sappiamo che la Liga è lunga e che ci sono momenti belli e momenti brutti ma abbiamo un gruppo forte. Chi guarderà la partita con l’Inter si annoierà un po’. Due squadre alla pari che lavorano tantissimo senza palla. Il Cholo dice che bisogna vincere qualunque cosa accada»

Simeone, allenatore dell’Atletico, ha commentato così il sorteggio in conferenza:

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Getafe del sorteggio capitato alla sua squadra; i colchoneros, infatti, affronteranno l’Inter. Simeone ha dichiarato:

«Sappiamo che la Champions League sarà sempre complicata e che tutte le rivali sono difficili da affrontare. L’Inter è in un momento straordinario, soprattutto in campionato. L’anno scorso in Champions League ha gareggiato molto bene. Mi piace moltissimo come gioca, voglio bene a Simone Inzaghi e Javier Zanetti e ovviamente ho un bellissimo ricordo di quello che ho vissuto nel poco tempo che sono stato a Milano. Sarà un match duro e difficile, speriamo di riuscire a fargli male».

LE PAROLE DI INZAGHI:

«Sarà un grande ottavo, con due squadre di alto livello che si sfideranno in due stadi bellissimi che avranno un grande pubblico. Siamo contenti perché continuiamo ad affrontare gare così importanti in Europa con continuità. L’Atletico ha giocato due finali negli ultimi dieci anni e ha una grande tradizione in questa competizione; il nostro club non è da meno e vogliamo provare a sognare ancora per regalare un’altra gioia ai nostri tifosi».

ilnapolista © riproduzione riservata