Gli azzurrini pareggiano 2-2 col Braga, ma sono fuori dalla Youth League

Per il Napoli reti di Borriello e Ballabile. Gli azzurrini chiudono il girone a 4 punti; si qualifica il Real Madrid, Braga agli spareggi.

Termina con un pareggio 2-2 l’avventura degli azzurrini in Youth League; i ragazzi hanno affrontato il Braga nella sesta giornata della competizione. L’analisi del match dal sito ufficiale del Napoli:

“Dopo un avvio molto combattuto, l’equilibrio si rompe sul finire del primo tempo. Punizione tagliata di Goncalves che sorvola il gruppone in area e rimbalza beffarda in rete: 1-0 per il Braga. Si va al riposo e al rientro il Napoli pareggia al primo assalto. D’Angelo sale a sinistra e crossa teso, Borriello stoppa e chiude in girata: 1-1. I portoghesi però ripassano avanti dopo l’ora di gioco con una bella azione personale di Furtado che di destrezza infila il 2-1. Gli azzurrini reagiscono con orgoglio e al 73′ Ballabile, da poco entrato, incrocia un sinistro potente e preciso: 2-2”.

La classifica finale vede il Real Madrid al primo posto con 14 punti, il Braga a 12, Napoli a 4 e Union Berlino a 3.

CORSPORT SULLA PROBABILE FORMAZIONE DI STASERA:

Ieri al centro sportivo di Castel Volturno si è rivisto pure Cajuste in campo con i colleghi, dopo il trauma distorsivo a un ginocchio rimediato venerdì all’Allianz: le sue condizioni saranno verificate nel corso della rifinitura di stamattina, ma la sua convocazione a questo punto è quasi certa. Ancora lavoro personalizzato per Mario Rui e palestra più terapie per Olivera: e anche con il Braga, a sinistra, toccherà a Natan adattarsi. Con Juan Jesus a completare la linea a quattro. A conti fatti, considerando il recupero di Kvara e il lancio di Osimhen dal primo minuto a prescindere dal viaggio lampo in Marocco, Mazzarri confermerà la stessa formazione che ha giocato venerdì all’Allianz con la Juventus. Undici uomini su undici, undici titolarissimi: la squadra è rientrata da Torino dopo la partita ed evidentemente, secondo le valutazioni dello staff tecnico, ha avuto tutto il tempo di recuperare. Niente turnover, insomma, neanche un cambio.

