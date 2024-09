Spalletti: «Siamo consapevoli di dover fare dei veloci passi avanti»

A Sky: «Avere una squadra compatta diventa fondamentale, sarò sempre in contatto con i giocatori»

Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana, è stato intervistato da Sky dopo il sorteggio degli Euro2024.

Le prime sensazioni:

«Qui tutto bellissimo, poteva andare meglio il sorteggio, però poi noi ci arriviamo con l’umiltà e la consapevolezza che in questo momento abbiamo da fare dei veloci passi avanti»

Possiamo colmare il gap?

«Avere una squadra compatta diventa fondamentale così come pensiero, non sono di quelli che vuole fare calcio speculativo. Non mi piace. L’importanza dell’amore che ci coinvolge in questo sport deve essere affrontato in un certo modo. Abbiamo le potenzialità per fare una crescita importante, bisogna vedere in che modo ci arriviamo. Ho conosciuto dei calciatori che possono far vedere di essere al livello del girone che ci è capitato»

Hai già un colpo di genio da attuare?

«Riuscire a coinvolgere i calciatori e seguirli anche in questo periodo, arrivare a dover sviluppare quello che dobbiamo fare in poco tempo, come se venisse da un lavoro fatto lontano. Voglio parlare con i calciatori e sentirli ragionare in un certo modo, saremo sempre in contatto»

Sempre a Sky, è intervenuto anche Gravina:

«Siamo relativamente soddisfatti. Come in tutti i sorteggi tutti auspicavano qualche situazione meno impegnativa, ma poteva andare peggio. Abbiamo Spalletti particolarmente fiducioso. Dobbiamo recuperare la spinta dei tifosi, che aspettano un messaggio importante dai risultati»

«Sicuramente abbiamo bisogno di recuperare un sentimento forte, che ha spinto l’Italia nel 2021 verso un trofeo difficile da centrare. Abbiamo visto con passione, impegno e intuizioni tecniche si può vincere. Sono convinto che abbiamo il giusto mix per centrare un obiettivo importante»

Hai scelto Buffon sulla scia di Vialli, ritieni che una persona che abbia avuto importanza nel gruppo riesca a trasmettere meglio alcune cose?

«Sì, perché ha raccolto testimonanze ed esperienze che uno spogliatoio ti porta dentro. Buffon si impegna, studia, sta molto con Spalletti e i ragazzi. Ha un’energia a mio avviso molto utile al gruppo»

