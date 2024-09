Donnarumma attento, lo spagnolo Tenas lo ha sostituito molto bene e sono iniziati i paragoni (L’Equipe)

Anche se Luis Enrique ha detto che il suo posto da titolare non è in dubbio, la prestazione del 22enne (voluto proprio dal tecnico) ha fatto parlare

Donnarumma, il terzo errore in tre partite aumenta i dubbi su di lui (L’Equipe).

Ecco cosa ha scritto L’Equipe del portiere del Psg e della Nazionale.

Davvero non ne aveva bisogno. Non dopo il passaggio sbagliato contro il Monaco (5-2, il 24 novembre) e ancor meno dopo la respinta infelice contro il Newcastle (1-1, martedì scorso).

La disastrosa uscita di Gianluigi Donnarumma domenica, dopo nove minuti di gioco, a Le Havre (2-0), è il terzo errore in tre partite da parte del portiere del Psg e se questo, come il primo, non avrà conseguenze collettive, contribuirà un po ‘ di più ad alimentare i dubbi che lo accompagnano ogni volta che commette una papera.

Finora, gli errori sono stati limitati al suo gioco con i piedi. Dopo Newcastle e la respinta blanda col Newcastle, la discussione si è estesa ad altri aspetti del suo gioco. Da domenica, riguardano anche la sua capacità di gestire i momenti in cui Donnarumma sarà sotto alta pressione come oggi. Perché il 24enne nazionale italiano (60 presenze) non aveva ancora ricevuto un cartellino rosso da quando è arrivato a Parigi nell’estate del 2021.

Al suo posto – al decimo minuto – è entrato lo spagnolo Arnau Tenas, 22 anni, arrivato in estate dal Barcellona B (fa parte della scuderia dei procuratori di Luis Enrique: Puyol e De La Pena).

L’Equipe scrive che Tenas

ha disputato una grande partita: sette salvataggi e rilanci precisi, piede destro e piede sinistro – che ha necessariamente suscitato paragoni.

Luis Enrique ha detto chiaro e tondo che il suo posto da titolare non è in discussione.

L’Equipe però conclude così:

Ma il suo diritto di commettere errori non sembra essere illimitato. E ancora meno se Tenas sabato contro il Nantes dovesse offrire un’altra prestazione di livello.

ilnapolista © riproduzione riservata