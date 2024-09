Deschamps: «Il calcio è lo specchio della società, c’è più eccesso e più odio»

A le Parisien: «Più odio porta inevitabilmente a più conflitti. Gli atleti dovrebbero prendere posizione rispetto ai temi sociali»

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha rilasciato un’intervista a le Parisien. Di seguito alcuni estratti dell’intervista:

«L’età media della nazionale si è sicuramente abbassata, ma il gruppo conta su giocatori abituati alle grandi competizioni con i migliori club europei. Sono felici di ritrovarsi nella squadra francese. Ogni giorno sono sottoposti a enormi pressioni. Anche per me è così e mi piace, soprattutto perché lo vogliono loro e sono esigenti con se stessi».

Nel 2023 le dimissioni del presidente federale Noël Le Graët.

«Nessuno dovrebbe dimenticare tutto quello che ha fatto per più di 10 anni nella federazione. Mi ha sempre sostenuto, nei momenti più difficili come durante lo spareggio (per il Mondiale 2014) contro l’Ucraina nel 2013. Una vera svolta. Nel tempo si è instaurato un rapporto di fiducia, vicinanza e rispetto reciproco, anche se lui era il presidente e quindi aveva l’ultima parola. È vero, su di lui ci sono procedimenti in corso che non commento».

La Francia è Mbappé dipendente?

«No. La Francia è più forte con Kylian Mbappé? Sì, come l’Argentina con Messi e il Portogallo con Ronaldo. Questi giocatori straordinari valorizzano la loro squadra. È così da quando esiste il calcio. Kylian si unisce a un collettivo e sa benissimo di aver bisogno degli altri».

Deschamps sul caso Pogba:

«Sono triste per quello che sta succedendo a Paul. E non solo per questo, ma per tutto quello che ha già sopportato tra i suoi problemi personali che ovviamente lo hanno colpito moltissimo, il suo infortunio, altre sue piccole ferite… È un molto per un uomo. Lì le richieste della Procura sono molto pesanti. Rischiano di tenerlo un po’ più lontano dal campo rispetto al suo ultimo anno e mezzo in cui aveva già giocato poco».

Come non farsi schiacciare dalla pressione?

«Non dobbiamo pensare di essere i più forti. Conosceremo il più forte il 14 luglio. L’importante è mantenere l’umiltà. Il livello è altissimo e spietato. Paghi per il minimo errore. L’ultimo esempio è la Svizzera nel 2021 (eliminazione agli ottavi). Qualcuno forse non sarà d’accordo con me ma io lo sostengo: nel giro di dieci minuti, quando nulla lo suggeriva, abbiamo perso questo Dna che ci rendeva forti e siamo stati eliminati. Il calcio non è una scienza esatta. Quando le cose girano per il verso giusto, dimentichiamo i momenti di confusione. Ma quando si perde, fa male».

Il segreto della popolarità di Deschamps:

«Non lo so… rimango me stesso. Le persone sono adorabili con me, grate per ciò che è stato fatto. Sono commosso. Ma la popolarità non è una ricerca e non lo sarà mai. Se domani nessuno parlasse più di me, non sarei infelice. Il calcio è la mia passione. Ciò che mi spinge è la voglia di riuscire, l’attaccamento alla Francia. Questa maglia è la cosa più bella che mi sia capitata da giocatore, e ora da allenatore».

Il ct francese dichiara di non avere problemi con le critiche, purché rimangano in ambito sportivo. Cosa significa?

«Che il dibattito esista è molto positivo. È anche salutare. Nello sport è sempre esistito. Ma per discutere dobbiamo basarci su fatti comprovati. Quando il dibattito si basa su fatti infondati, bugie, è comunque imbarazzante e sono gentile nell’usare il termine imbarazzante perché questi dibattiti aumentano la violenza verbale ma anche fisica. Il calcio è lo specchio della società, c’è più eccesso, più odio. Ciò porta inevitabilmente a più conflitti, per usare un eufemismo».

La capacità di adattarsi è la qualità migliore di un allenatore?

«Questa è la mia parola d’ordine. Dall’inizio. Alcuni potrebbero vedere le cose in modo diverso. Un allenatore può dire: “Fai le cose in questo modo e basta”. Non lavoro così. Mi assicuro di adattarmi alla persona che ho di fronte, di ascoltarla, di capirla. Perché la nuova generazione ha bisogno di molta più comunicazione, di scambi e anche di prossimità. Sono così. Durante un torneo, stiamo insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per diverse settimane o addirittura mesi. Convivere bene insieme è essenziale».

Deschamps sulla violenza nel calcio francese:

«Ho segnalato questo problema già diverso tempo fa. All’epoca, i club pacifici avevano i primi segni di violenza. A volte basta un cattivo esempio per dare cattive idee agli altri. Il calcio è lo specchio della società. Perché non dovremmo trovare lì ciò che troviamo nella vita reale? Mi sembra logico».

E ancora:

«Nella Ligue 1 abbiamo a che fare con rivalità locali o storiche. Ci sono posti in Francia dove le cose sono chiaramente peggiorate. In nazionale c’è una rivalità sportiva perché tutti vogliono vedere vincere la propria nazione ma il grado di conflitto è molto basso per quanto riguarda i tifosi. Ora, purtroppo, rimangono altre minacce. E a volte possono essere pesanti…».

In questo senso quale può essere il contributo dei calciatori secondo Deschamps:

«Impegnarsi collettivamente, come ha appena fatto la squadra francese, per combattere il bullismo nelle scuole, è positivo. Successivamente, le posizioni individuali sono responsabilità di ciascun giocatore. Sono coinvolti come cittadini anche se un attore internazionale come la Nazionale ovviamente non ha lo stesso impatto della persona media. Dovrebbero prendere posizione rispetto ad alcuni temi sociali sociali, in quali? È una loro libera scelta. Alcuni penseranno che questo non sia il ruolo degli atleti. Altri criticheranno gli atleti che non si impegnano».

ilnapolista © riproduzione riservata