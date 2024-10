De Laurentiis: «Sorteggio? Sono contento, il Barcellona è una squadra vera come la nostra»

Il presidente del Napoli ha rilasciato solamente questa dichiarazione all’esterno degli edifici della Lega Serie A.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato fermato dai giornalisti agli esterni degli uffici della Lega Serie A, che gli hanno chiesto se fosse contento del sorteggio della squadra per gli ottavi di Champions, dove affronterà il Barcellona:

«Molto contento, è una squadra vera come la nostra» ha dichiarato.

Napoli e Barcellona si erano già affrontate due anni fa, ai sedicesimi di Europa League; in Spagna gli azzurri riuscirono a strappare un pareggio 1-1, mentre al Maradona il predominio blaugrana non si fece attendere e il match terminò 4-1.

SONO STATE RESE NOTE LE DATE IN CUI AVVERRANNO I DUE MATCH:

Il 21 febbraio si giocherà allo stadio Maradona alle ore 21, mentre il 12 marzo gli azzurri saranno ospiti dei blaugrana. Ricordiamo che il match di ritorno non si giocherà al Camp Nou, in fase di ristrutturazione, ma al Lluis Companys.

LA SITUAZIONE DEL MONDIALE PER CLUB:

Se è vero che l’Uefa ha squalificato la Juve per un anno, lo ha fatto per gli imbrogli compiuti da Madama un anno fa e che le hanno fruttato punti irregolari: oggi il ranking dice Juve 47 e Napoli, 41, De Laurentiis non può restare a guardare. Per quale motivo il Napoli dovrebbe accettare che la Juventus partecipi al Mondiale per club 2025 in base al miglior ranking Uefa relativo alle ultime 5 Champions disputate (compresa quella in corso)? Tutto è ancora possibile, naturalmente. Ma in attesa di vedere come andranno le cose per i partenopei nell’ottavo di finale contro il Barcellona, e considerando che al Mondiale in Usa mancano ancora la bellezza di 18 mesi, perché il Napoli non fa le cose come si deve, si affida a uno studio legale come Dio comanda e prepara un ricorso da presentare all’Uefa per invalidare, avendo tutti gli appigli legali per farlo, la posizione della Juventus nel ranking Champions? Come tutti sanno, nel nuovo torneo varato dalla Fifa c’è posto per due soli club per ogni nazione: l’Italia ha l’Inter (74 punti) già qualificata mentre al secondo posto c’è al momento la Juventus (47 punti) inseguita da Napoli e Milan (già eliminato) a quota 41. Il regolamento prevede che a partire dagli ottavi di finale alle squadre rimaste in lizza vengano assegnati 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e 1 punto per ogni turno superato. Il Napoli deve quindi fare ancora 6 punti per raggiungere la Juventus.

