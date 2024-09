Chiellini riflette sul futuro: «È stato un bellissimo viaggio»

L’ex difensore della Juve ha terminato la stagione in Mls perdendo la finale contro i Columbus Crew e starebbe pensando di ritirarsi dal calcio giocato

«Purtroppo una delle due squadre doveva perdere… è stato un bellissimo viaggio. Potrebbe essere stata la mia ultima partita»

Così Giorgio Chiellini, ex difensore della Juve ha commentato alla stampa americana dopo la finale del campionato Mls persa dai Los Angeles Fc contro i Columbus Crew. Il difensore ha fatto sapere che avrà bisogno di un paio di giorni per parlare con la famiglia prima di arrivare a una decisione definitiva.

«Sono felice di far parte di questo campionato. Spero di poter rimanere vicino. Ho ancora dei dubbi. Devo capire cosa devo seguire: se la mia testa o il mio cuore, o le mie gambe. E nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse. Sono arrivato l’anno scorso con molti sogni e speranze. Ma non avrei mai potuto sognare quello che ho vissuto in questi 18 mesi. È qualcosa che mi è entrato nel cuore, nel sangue»

Una finale, persa, che potrebbe essere dunque la sua ultima presenza. Chiellini ha concluso la sua stagione in MLS Cup con il suoi Los Angeles FC e ora tornerà in Italia per un periodo di stacco, per riposare e ricaricarsi con la sua famiglia, e anche per riflettere sul suo futuro. Per decidere cosa fare nei prossimi mesi, se tornare negli Stati Uniti per giocare ancora una stagione con LA o se cominciare una nuova carriera. Non da allenatore, non con una panchina, ma da dirigente e con una scrivania.

CHIELLINI “MALEDUCATO” NEGLI STATES CALCIA ADDOSSO AD UN AVVERSARIO E SCATENA LA RISSA

Chiellini scatena la rissa in finale di Campeones Cup tra Los Angeles Fc e Tigres. Un video che circola sui social riprende il gesto del difensore che in Italia viene derubricato a semplice gesto di furbizia. Negli States non la pensano allo stesso modo e nemmeno i giocatori della squadra messicana.

Nel video si vede Chiellini subire un fallo. L’ex difensore della Nazionale vuole battere subito ma un avversario glielo impedisce. Così King Kong Chiellini decide di calciargli addosso. Così si scatena la rissa in campo.

