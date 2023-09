Chiellini “maleducato” negli States: calcia addosso ad un avversario e scatena la rissa (VIDEO)

In finale di Campeones Cup contro il Tigres. Per battere velocemente una punizione prima spinge l’avversario e poi gli tira una pallonata

Chiellini scatena la rissa in finale di Campeones Cup tra Los Angeles Fc e Tigres. Un video che circola sui social riprende il gesto del difensore che in Italia viene derubricato a semplice gesto di furbizia. Negli States non la pensano allo stesso modo e nemmeno i giocatori della squadra messicana.

Nel video si vede Chiellini subire un fallo. L’ex difensore della Nazionale vuole battere subito ma un avversario glielo impedisce. Così King Kong Chiellini decide di calciargli addosso. Così si scatena la rissa in campo.

Una clara muestra del carácter que la hace falta al futbolista mexicano. Tuvo que llegar Pizarro a rescatar a Córdova del desplante del viejito Chiellini. pic.twitter.com/4GMoks6EzC — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) September 28, 2023

Il tifoso che ha ritwittato il video definisce l’ex juventino “maleducato”. Eppure, in Italia, di questi episodi se ne vedono a bizzeffe e quasi nessuno finisce in rissa. L’episodio non ha avuto risvolti negativi per la partita di Chiellini, l’arbitro si è limitato a un richiamo verbale. La finale l’ha poi vinta il Tigres ai calci di rigore (4-2).

ilnapolista © riproduzione riservata