Champions League, il nuovo formato: addio gironi e si giocherà anche di giovedì

Il numero di squadre passa da 32 a 36. Ci sarà una settimana dedicata soltanto alla Champions, dove si giocherà anche di giovedì.

La Champions League cambierà formato a partire dal 2024/2025. Più partite, niente fase a gironi.

Relevo riassume le novità principali della nuova Champions.

Le squadre non saranno più 32, ma 36 e non saranno più divise in gironi, ma faranno parte della stessa classifica. Non sarà una lotta tutti contro tutti: si manterrà il sistema di punteggio che assegna tre punti a chi vince e uno a chi perde. Sarà una sfida di più e andrà avanti chi ovviamente avrà accumulato più punti.

Ogni squadra giocherà otto partite: quattro in casa, quattro in trasferta. Si giocherà due giorni in più rispetto al formato attuale. In un primo momento si è pensato di far giocare dieci partite, ma i tempi ristretti lo impediscono. Un altro dettaglio importante è che una squadra non sfiderà mai un’altra sia in casa che in trasferta, giocherà contro otto squadre diverse. Ciò è stato pensato per rendere meno scontate le partite e offrire un calcio più vario.

La fase a gironi si chiamerà fase di campionato e durerà due turni in più rispetto al formato attuale. Poi arrivano i playoff. Le migliori otto della classifica accedono direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre dalla nona posizione alla ventiquattresima giocheranno un turno preliminare (come in Europa League e in Conference League). Saranno partite ad eliminazione diretta dove le squadre dalla nona alla sedicesima posizione saranno considerate teste di serie.

Le squadre che si sfideranno in questa fase saranno scelte in maniera casuale. Ci sarà un sorteggio dove il 1° e il 2° saranno una coppia.Uno andrà a sinistra e l’altro a destra . Può sembrare irrilevante, ma la 3a e la 4a formeranno un’altra coppia e le cose cominceranno a decidersi lì : la leader potrebbe affrontare in semifinale la terza e non la quarta. Non è tutto completamente deciso dalla classifica, come nel caso di molti altri sport.

Allo stesso modo, la 9ª, cioè la miglior classificata che non accede direttamente agli ottavi di finale, non dovrà affrontare la 24ª. Formerà infatti una coppia con la la decima e il 23 con il 24. Possono verificarsi: 9º-23º e 10º-24º; o 9º-24º e 10º-23º. Insomma, si sfideranno squadre vicine in classifica per un maggiore equilibrio.

Cambierà anche il calendario. La fase regolare inizierà il 17 settembre e durerà fino al 29 gennaio. Per la prima volta si giocherà a Gennaio, per evitare di ritardare la finale oltre il 31 maggio.

Una grande novità è che si giocherà anche di giovedì. Nello specifico, giovedì 19 settembre 2024. La Uefa ha deciso di rafforzare il peso e l’importanza delle proprie competizioni regalando loro una settimana esclusiva, in cui si giocherà solo la Champions League. Ci sarà una settimana anche per l’Europa League e una per la Conference.

ilnapolista © riproduzione riservata