Caressa: “se fossi un tifoso del Napoli, sarei imbufalito per l’uso del Var”

A Sky Sport: «In Frosinone-Torino hanno richiamato l’arbitro al Var per una trattenuta in area e un fallo a centrocampo. Perché col Napoli no?»

Fabio Caressa ha parlato del Napoli sia per quel che riguarda il campo sia per quel che concerne le decisioni arbitrali.

A Sky Sport ha detto:

«Contro Inter e Juventus il Napoli ha giocato due primi tempi bellissimi, ha trovato due portieri bravissimi. Szczesny è bravissimo nell’uscita su Kvara anche se il georgiano incredibilmente per lui sbaglia il primo tocco. E poi la parata sensazionale su Di Lorenzo. Ce ne sono state due di parate sensazionali, questa di Szczesny e poi Maignan a Bergamo». Dice Marchegiani: «Szczesny è bravo a tenere libero il braccio sinistro, ha coperto il palo, forse Di Lorenzo poteva far meglio». E Caressa aggiunge: «Non so perché il guardalinee abbia chiamato il fuorigioco. Non sarebbe stato fuorigioco. Almeno secondo me perché oggi col Var non si capisce più niente».

Poi Caressa passa al Var.

«Se fossi stato tifoso del Napoli e avrei visto oggi Frosinone-Torino sarei imbestialito. Per questa trattenuta sull’attaccante del Frosinone in area, l’arbitro è stato richiamato al Var. A questo punto il tifoso del Napoli potrebbe dire: perché sulle altre trattenute in area non richiamano l’arbitro e qui lo hanno fatto? Non solo, ma a Frosinone per un fallo a centrocampo l’arbitro è stato richiamato dal Var. Perché? E allora perché per il fallo di Lautaro su Lobotka non è andato a rivedere l’azione? Non è utilizzato lo stesso metro, gli arbitri non vengono richiamati per le medesime situazioni».

