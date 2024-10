Bonucci vuole tornare in Italia, il suo agente lo propone alla Roma

La Roma, orfana di Smalling e da gennaio anche di Ndicka, è alla ricerca di un difensore. Il costo dell’operazione dovrebbe essere di circa 2 milioni di euro.

Tra Bonucci e l’Union Berlino non è mai sbocciato l’amore. Prima le incomprensioni con il tecnico Fischer e poi, dopo il suo esonero, l’ex difensore della Juventus ha collezionato più presenze in panchina che sul rettangolo di gioco. Così Bonucci sta cercando una nuova sistemazione e la Roma potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Diverse indiscrezioni parlavano anche di un tentativo per portarlo alla Lazio. Adesso il suo agente, Alessandro Lucci, sta provando a portarlo sull’altra sponda del Tevere, alla corte di Mourinho. A rivelarlo è Calciomercato.it che scrive della voglia di Bonucci di ritornare in Italia anche per giocarsi le sue chance di andare all’Europeo.

Bonucci avrebbe già detto sì al trasferimento in giallorosso. La Roma è alla ricerca di un difensore visti i problemi con Smalling e l’assenza momentanea a gennaio di Ndicka per la Coppa d’Africa. Per le casse del club poi si tratterebbe di un affare relativamente semplice, nonostante le limitazioni del fair play finanziario. Infatti il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro.

L’ultima parola spetta a Mourinho. Sarà lo Special One a decidere se Bonucci può essere utile alla causa giallorossa.

L’intervista di Bonucci a Marca

«Mi manca molto l’Italia. Ma nella vita è necessario porsi dubbi e avere il coraggio di affrontare nuove esperienze. Ma sì, quello che mi manca di più è la parte familiare, vedere i miei figli e mia moglie ogni giorno. La vita quotidiana di Torino. Tutti sapevano quale fosse il mio desiderio, ma vivo questo momento con serenità e maturità».

La Roma è una squadra con poca personalità, non sembra allenata da Mourinho (Messaggero)

“Quel che preoccupa, in ottica futura, è la poca personalità di questa squadra. Perché paradossalmente il discorso del gioco lascia il tempo che trova. Le squadre di Josè Mourinho non hanno mai rubato l’occhio ma hanno sempre regalato un’idea di compattezza che questo gruppo se la sogna. Mai come ieri sarebbe servita una squadra di banditi. Ma il carattere non è nelle corde di questo gruppo. Che difetta anche in tenuta atletica e qualità tecnica”.

