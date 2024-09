Bellingham segna ancora, ma non basta: il Betis ferma il Real sull’1-1 (VIDEO)

As: L’inglese è un calciatore superiore, guida la squadra, recupera palla. Poco nel primo tempo, ma nel secondo ha disegnato un fantastico gol

Il Real Madrid ha pareggiato a Siviglia contro il Betis 1-1; a segno per i blancos, il solito Jude Bellingham con una rete straordinaria. As scrive:

“L’inglese è un calciatore superiore, guida la squadra, recupera palla e tutto ciò che viene fuori è che è in grado di produrre cose sovraumane. Questa volta però non è stato sufficiente, perché il Betis ha resistito maggiormente. Ancelotti ha schierato Kroos e Modric insieme per la terza volta in questa stagione, con Rodrygo e Brahim più Bellingham, che aiuta l’attacco e il centrocampo. E’ stato un pomeriggio scomodo per il Betis, che ha giocato meglio in difesa che in attacco. Bellingham è apparso poco nel primo tempo, ma non appena il Real è sembrato crollare nel secondo, ha disegnato un fantastico gol con Brahim Diaz. Contro ogni previsione, il Betis ha pareggiato con Ruibal, che ha calciato senza ostacoli, impossibile da parare per Lunin. Ancelotti ha cercato uno sprint finale con Nico Paz e Joselu, ma il Betis si è dimostrato molto ordinato dietro”.

L’INGLESE HA VINTO IL GOLDEN BOY 2023:

«Io ci ho messo del mio, un impegno feroce a migliorarmi con il lavoro, ma il merito va a mister Ancelotti che ha trovato la posizione giusta per me e mi concede più libertà in campo. Così ora volo».

«Esclusi per limiti d’età noi del 2003 – a proposito, mando un saluto al mio amico Jamal Musiala del Bayern, giunto secondo, e con cui ho condiviso per circa un triennio lo spogliatoio delle nazionali giovanili inglesi – dico tre nomi. Innanzitutto Arda Güler, ormai recuperato degli infortuni che gli hanno impedito di debuttare con il Real: è un fenomeno, lo vediamo in allenamento e siamo incantati da lui. Poi il mio ex compagno Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. E infine mio fratello Jobe, attaccante di razza come nostro padre».

