Anche Barazzutti contro Binaghi: «Si ritengono i proprietari del tennis italiano»

All’Adn Kronos sul mancato invito alla premiazione Davis: «come se la storia del tennis l’avessero scritta loro e non gli atleti»

Ieri i SuperTennis Awards 2023. Oggi, immancabili, le polemiche. Prima Bertolucci su Instagram che lamenta la totale mancanza di stile della Federtennis quando alla premiazione per la vittoria della Coppa Davis non invita l’ultima squadra che vinse l'”insalatiera” (Pietrangeli era presente, era il capitano dell’Italia nel 1976). A far eco a Bertolucci è Barazzutti, l’altro della “squadra”. Mancherebbe Panatta e forse non sarà necessario aspettare tanto.

Tant’è che Barazzutti con l’Adn Kronos si è sfogato:

«Nessuna sorpresa, evidentemente ritengono che il tennis italiano sia loro, non dei giocatori. Gli ex giocatori di Davis non vengono neanche invitati ad andare a vedere il Foro Italico, o invitati ad andare a vedere la Davis che si gioca a Bologna o a Malaga. Vengono completamente ignorati dalla Fitp: figuriamoci se la federazione invita gli ex giocatori, oppure quella squadra che ha vinto nel ’76 la Coppa Davis. Evidentemente ritengono il tennis italiano di loro proprietà, come se le pagine di storia del tennis italiano le avessero scritte loro, i presidenti, i consiglieri, i dirigenti e non gli atleti che in tutti questi anni hanno scritto pagine di storia».

Questa mattina ne scriveva anche il Napolista, riportando le parole di Bertolucci che su Twitter ha scritto:

“Credo che la Fitp avrebbe dimostrato signorilità invitando alla premiazione oltre al capitano anche la squadra del 76. Sarebbe stato il naturale passaggio di consegne. Il silenzio totale della stampa avalla e convalida la scelta. Peccato“.

Nel dubbio, come ricorda il direttore Gallo, è bene ribadire:

“Tra Binaghi e Panatta-Bertolucci, hanno sempre ragione Adriano e Paolone (con Barazzutti e Zugarelli). Ma in questo caso hanno ragione anche nel merito. Senza dimenticare che Binaghi è uno dei 4-5 italiani del mondo del tennis (e forse non solo del mondo del tennis) che non hanno visto la serie tv La Squadra. Insomma, si commenta da sé“.

