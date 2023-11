Zielinski: «Io e Lewandowski siamo gli uomini di punta della Polonia»

Dal ritiro della Polonia: «Posso motivare la squadra con il mio equilibrio e il mio gioco, non mi manca quasi nulla»

Il centrocampista polacca del Napoli, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente televisiva Tvp Sport. Durante il programma televisivo “Eye to Eye”, ha parlato anche delle sue capacità. Al momento il centrocampista è impegnato con la sua nazionale:

«Posso onestamente dire che non mi manca quasi nulla. Io ho tutto. La gente vuole che ci sia un gol e un assist in ogni partita. Comunque siamo in undici e perché tutto funzioni bene e perché io possa stare bene in questa squadra c’è bisogno di tutta la squadra. Certo, sono una persona che può motivare la squadra con il mio equilibrio e il mio gioco».

Tra i temi trattati, ovviamente anche il percorso della sua nazionale. La Polonia affronterà la Repubblica Ceca domani alle 20:45:

«Repubblica Ceca all’andata? Mai vissuto una partita del genere. Ne ricordo una in cui vincevo 2-0 in cinque minuti, segnai un gol e fornii un assist. Ma ricorderò altrettanto bene quella contro i cechi, perché è stato un inizio difficile».

All’andata la nazionale di Zielisnki perse 3-1. Sulle critiche che ogni tanto riceve, Zielinski dice:

«Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. A volte puoi essere d’accordo, a volte no. Cerco di giocare al meglio. Non c’è bisogno di fingere: io e Lewandowski siamo gli uomini di punta di questa squadra. Abbiamo grandi qualità, per questo la gente si aspetta un gol o un assist. Anche se qui numeri non c’erano, ho comunque giocato buone partite e guidato l’azione. Continuerò a provare a dare il massimo per la Nazionale. Sono convinto che aiuterò tantissimo questa squadra. È un peccato che in questa qualificazioni sembrasse solo “ok” e non “top”».

Zielinski al rientro dalla nazionale polacca ritroverà a Castel Volturno un altro allenatore al posto di Rudi Garcia. De Laurentiis ha scelto Walter Mazzarri per risollevare la classifica e le prestazioni di una squadra sotto tono. Oggi la prima amichevole dell’era Mazzarri contro la Juve Stabia.

