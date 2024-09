Quando De Laurentiis gli telefonò Mazzarri aveva già scelto: «Io non mi pongo limiti» (Corsport)

Il tecnico del Napoli aveva già scelto di calarsi in una dimensione insolita, esibire la propria umiltà e portarsela addosso, da Bergamo al Bernabeu, dall’Inter alla Juventus

Oggi è forse la partita più importante che Walter Mazzarri poteva aspettarsi di giocare dopo poche settimane della sua arrivo sulla panchina del Napoli. Non solo è un match fondamentale per il passaggio del girone di Champions, ma si gioca contro il Real Madrid, il maestro della Champions.

Questa sera ci sarà sicuramente un po’ di emozione per Mazzarri anche de parlando a Mediaset ha spiegato «Ancora non ho provato nulla di particolare a livello di emozioni perché ho grande esperienza. Per noi allenatori navigati le partite sono tutte uguali e pensiamo solo al campo e a dare nozioni ai giocatori per fare bene»

Quella contro il Real non è mai una partita facile o scontata, ma Mazzarri ha deciso fin da subito di mettersi in gioco e di farlo senza remore, come scrive il Corriere dello Sport a proposito della telefonata che gli fece il presidente De Laurentiis

“È inutile star lì a guardarsi il dito e a ignorar la luna: perché adesso che le ombre della sera s’allungano su Madrid e “la partita” comincia ad essere vissuta, è arrivato il momento di starsene un po’ assieme a se stesso, riattraversare il proprio passato e decidere cosa farne di questa nottata inaspettata, spuntata così dalle tenebre dell’anima. «Io non mi pongo limiti». Le vite cambiano, insospettabilmente, e nel momento in cui Aurelio De Laurentiis gli telefonò, rigirandosi tra le mani il cellulare, Walter Mazzarri aveva già scelto di calarsi in una dimensione insolita, esibire la propria umiltà e portarsela addosso, da Bergamo al Bernabeu, dall’Inter alla Juventus”

MAZZARRI: «LA PRIMA COSA CHE MI HA CHIESTO IL PRESIDENTE E’ DI RITROVARE IL GIOCO»

Mazzarri in conferenza prima della sfida di Champions contro il Real Madrid

«Con il presidente c’è una stima che dura da anni. Aveva visto qualche difficoltà. La prima cosa che mi ha chiesto di ritrovare quel gioco che l’anno scorso ha permesso di vincere lo scudetto. Poi vediamo. Io non mi sono mai posto limiti. Intanto iniziamo a vincere. Domani abbiamo questo test con una delle squadre più forti del mondo».

ilnapolista © riproduzione riservata