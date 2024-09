I calciatori del Lione hanno reagito bene all’esonero di Fabio Grosso (Footmercato)

Il portale francese riporta che per la maggior parte dei calciatori l’esonero del tecnico italiano non è stato mal vissuto.

Il Lione ha appena esonerato Fabio Grosso, che in 7 partite ha totalizzato una sola vittoria. La squadra è all’ultimo posto in Ligue 1 con 7 punti. A prendere temporaneamente la squadra in mano è Pierre Sage. Secondo quanto riporta Footmercato:

“La maggior parte dei giocatori era sollevata dalla partenza di Fabio Grosso. L’esonero non è stato mal vissuto da parte del gruppo”.

L’EX TECNICO DEL FROSINONE ESONERATO:

L’indiscrezione era stata lanciata il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti. Il Lione pensava di esonerare il proprio tecnico Fabio Grosso. La squadra è ancora ultima (7 punti in 11 partite) in Ligue1 e Grosso non riesce a dare alla squadra la giusta scossa per risalire la classifica. L’allenatore italiano dell’OL, Fabio Grosso, è stato esonerato questo giovedì mattina. Il responsabile delle giovanili Pierre Sage prende il suo posto e allenerà la squadra a Lens sabato.

LE SUE DICHIARAZIONI DOPO L’INCIDENTE DI MARSIGLIA:

«Faccio questo lavoro per andare a giocare in stadi con un’atmosfera incredibile, come sa fare il Marsiglia all’interno del suo stadio. Ma per me l’assenza di una sanzione particolare rispetto a quella giornata è inaccettabile. Vedremo cosa succederà e decideremo più avanti quando conosceremo bene le cose».

«Ho le spalle forti anche se non si direbbe, e sono tornato. Certo, è stata una giornata che mi ha toccato molto, davvero tantissimo. La mattina quando mi alzo e vado a lavarmi la faccia e i denti, guardo e i segni restano e purtroppo rimarranno».

