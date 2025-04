Messi, il bodyguard: «C’è un problema invasioni di campo in Usa, non si risolve licenziandomi»

Yassine Cheuko a House of Highlights: «In Europa in 7 anni, solo 6 persone hanno invaso il campo. Negli Usa, in 20 mesi, 16. Non sono migliore di altri, ma ho tanta esperienza».

La guardia del corpo di Lionel Messi, Yassine Cheuko, è stato bandito dal terreno di gioco durante le partite dell’Inter Miami per le eccessive invasioni di campo dei tifosi.

Il bodyguard di Messi che ha avuto il Daspo: «C’è un problema di invasione di campo in Usa, che non si risolve licenziandomi»

Cheuko ha deciso di esprimere la sua opinione nel programma House of Highlights. Le dichiarazioni sono riportate dal Guardian:

«Non mi permettono più di essere in campo. Sono stato in Europa per sette anni, lavorando per la Ligue 1 e la Champions League, e solo sei persone hanno invaso il campo. Sono venuto negli Stati Uniti e in soli 20 mesi, 16 persone lo hanno già fatto. C’è un grosso problema qui, vorrei aiutare Messi. Mi trovo bene con la Mls e la Federazione statunitense, ma avremmo dovuto lavorare insieme. Mi piace aiutare. Non sono migliore di nessuno, ma ho una grande esperienza. Capisco la loro decisione, ma penso che avremmo potuto discuterne meglio».

Yassine Chueko è diventato famoso per essere la guardia del copro di Messi. Il fuoriclasse argentino attualmente in forza all’Inter Miami. Dove c’è Messi, troviamo anche lui. Perfino a bordo campo quando il campione esulta per un gol e si avvicina alla curva dei suoi tifosi lui c’è, vigile a far sì che Leo possa sentirsi tranquillo e festeggiare come più gli aggrada.

Chueko è un ex Navy Seal, uno dei corpi speciali Usa. “L’uomo forte non è il buon lottatore o il buon pugile: l’uomo forte è solo colui che si controlla quando è arrabbiato”: con questa descrizione, su Instagram, si descrive il bodyguard di Leo Messi. E per fortuna che la guardia del corpo di Messi sa controllarsi quando si altera, visto il fisico che si è costruito in palestra.

