Gallardo vola in Arabia: sarà il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

L’ex tecnico del River Plate Marcelo Gallardo diventerà il nuovo allenatore dell’Al Ittihad, club arabo dove milita l’ex pallone d’oro Karim Benzema. E’ la prima squadra che l’argentino prende in carico fuori dal Sudamerica, poiché nella sua carriera da tecnico ha solamente allenato il Nacional (club uruguaiano) e la squadra bianco-rossa argentina, dove ha vinto la Copa Libertadores.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano scrive:

“Marcelo Gallardo sarà il nuovo allenatore dell’Al Ittihad e avrà un contratto valido fino a giugno 2025. Il contratto comprenderà anche un’opzione di proroga per ulteriori 18 mesi, fino a giugno 2027”.

Il tecnico argentino era stato accostato anche al Napoli quest’estate e dopo l’esonero di Garcia. Nel club arabo prenderà il posto di Nuno Espirito Santo che aveva litigato proprio con Benzema.

🟡⚫️🇦🇷 Marcelo Gallardo will sign as new Al Ittihad manager on contract valid until June 2025.

It will also include an option to extend for further 18 months, until June 2027. pic.twitter.com/hFWucC1Onr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2023