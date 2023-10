Gallardo ha ricevuto una telefonata dal Napoli

L’emittente televisiva Canal 26 riporta che l’ex allenatore del River ha ricevuto una proposta dal Napoli, dopo aver rifiutato l’offerta di sei squadre.

Non solo Conte, il Napoli a contattato anche Gallardo

Non c’era solo Antoine Conte tra i nomi che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso in considerazione per sostituire Rudi Garcia. La crisi si è ufficialmente aperta dopo la disfatta contro la Fiorentina. Il patron azzurro ha ragionato, ha capito di aver probabilmente sbagliato a scegliere Garcia e ha cercato una soluzione per sistemare le cose e non perdere la qualificazione alla prossima Champions che per il Napoli significa bilancio a posto. Secondo la stampa Conte è sempre stato l’unico a cui De Laurentiis ha pensato per poter subentrare in corsa, non c’è stato un casting come quest’estate, tant’è vero che dopo il no di Conte la pancia è rimasta sotto la guida di Garcia. Ma dall’Argentina arrivano notizie differenti.

Secondo l’emittente televisiva Canal 26, l’ex allenatore del River, Marcelo Gallardo, ha ricevuto una proposta dal Napoli. In precedenza il tecnico argentino ha già rifiutato l’offerta di sei squadre, ta cui quella del Siviglia.

Gallardo è sicuramente tra i nomi presi in considerazione dal Napoli in estate dopo l’addio di Luciano Spalletti “Affascinante sarebbe la soluzione Marcelo Gallardo: con il River Plate ha vinto tutto partendo dal 4-1-3-2, ma nell’ultimo anno al Monumental si è avvicinato anche lui al 4-3-3. E soprattutto ha imposto principi familiari a Fuorigrotta: riconquista immediata, possesso palla, baricentro alto, anche verticalità rinunciando a volte alla costruzione bassa a favore del lancio in avanti. Come Spalletti con Osimhen”

⚽GALLARDO ES PRETENDIDO POR NAPOLI 👉 El ex entrenador de River, Marcelo Gallardo, recibió una propuesta del Napoli de Italia, después de haber rechazado el ofrecimiento de seis equipos. Hay misterio respecto a su futuro. 🎙️ @cortesfede pic.twitter.com/MhhMGVdmM6 — CANAL 26 (@canal26noticias) October 12, 2023

