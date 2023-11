Finita la dittatura della Juve, il Napoli ha vinto lo scudetto. Roma e Lazio no (Repubblica)

Sarri e Mourinho continuano ad affrontarsi verbalmente e a lamentarsi e intanto entrambi al terzo anno non hanno ancora vinto nulla

Il giorno dell’0atteso derby tra Lazio e Rona, Repubblica scrive con delusione un punto sulla città di Roma e la accomuna alle due squadre romane che neanche in questa stagione sembrano in grado di poter raggiungere i traguardi sperati

“Roma può sembrare invivibile, ma un attimo di pazienza, aspettate di vederla per il Giubileo del 2025, anzi per la fine lavori nel 2029, ancora uno sforzo: nel 2033. A specchio, le sue squadre di calcio rivinceranno un campionato quando esisteranno la metropolitana C, il parco fluviale del Tevere e la Vela di Calatrava non sarà più un inspiegabile rudere moderno. Roma capoccia, mai capolista. Sono cambiati i sindaci, sono cambiati gli allenatori. Destra, sinistra, helzapoppin’; apprendisti stregoni, venerabili maestri, arrendevoli o arroganti. Il risultato non è variato. Come per Napoli, si ha l’impressione che il trionfo venga corteggiato come un amore impossibile: si può conquistare per una notte e proprio nell’effimero rivela il suo splendore. Meglio ricordare che ripetere. Però Napoli, alla fine della dittatura juventina, ha vinto. Le due Milano, nonostante un romano alla stazione centrale si spaventi, hanno vinto. L’impressione è che Roma abbia perso un altro giro di giostra. Tre anni nel calcio sono la dimensione di un progetto. 2021-2024 era l’arco delle frecce di Mourinho e Sarri. Nessuna centrerà il bersaglio grosso”

A poco servono dunque le dispute linguistiche tra Sarri e Mourinho, quando la verità è che non si vince. Non si poteva certo sperare che Lukaku arrivasse a risolvere tutti i problemi di Mourinho o che Sarri potesse fare miracoli senza aver avuto gli acquisti chiesti nel mercato estivo

“Ogni sindaco incolpa il buco lasciato dal predecessore, il mancato aiuto dello Stato, le circostanze. Ogni allenatore il calendario, gli arbitraggi, le circostanze”.

