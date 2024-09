«Non ha salvato nulla, non si è accollato alcun debito e ha comprato la squadra a costo zero». Il sindaco: «Intervenga sul mercato di gennaio»

Bari contro De Laurentiis: «Non pensi di prendere in giro nessuno, non siamo a Napoli».

C’è tensione a Bari dopo la sconfitta interna 0-3 vol Venezia e il decimo posto in classifica. Tensione tra Luigi De Laurentiise i tifosi e ieri è intervenuto anche il sindaco Decaro. Ecco cosa riporta il Corriere del Mezzogiorno edizione Puglia.

«Al presidente, da tifoso, chiedo di alzare il livello tecnico della squadra nel mercato di gennaio, anche per sopperire agli infortuni che abbiamo avuto in queste settimane».

Bari contro De Laurentiis

Il primo cittadino ha preso la parola, che poi somiglia in modo evidente a quella della maggior parte dei sostenitori. «Il lutto per quel ko – ha proseguito – è stato così forte che la cura deve essere importante».

Decaro ha ricordato il momento buio della ripartenza dopo il default del Bari di Giancaspro. I De Laurentiis offrivano più garanzie rispetto agli altri. E svela un gustoso retroscena. «Ho scoperto tardi che l’interessamento di una fantomatica società “gigliata” fosse di Moratti – ha concluso – Sicuramente, assieme a quella di De Laurentiis e di Lotito, sarebbe stata tra quelle candidate all’acquisizione del Bari. Va detto che i figli volevano farlo desistere dall’interessarsi al calcio».

«Bari e i baresi meritano rispetto – ha detto il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso – De Laurentiis non esageri nelle dichiarazioni: ricordi che non ha salvato nulla, non si è accollato alcun debito e ha comprato la squadra a costo zero in serie D. Non pensi di prendere in giro nessuno: Bari non è come la sua Napoli».

