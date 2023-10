Napoli-Fiorentina, tra i convocati di Garcia non c’è Rrahmani

Assenti anche Gollini e Juan Jesus. Garcia sul kosovaro aveva detto: «Amir è quasi recuperato, se disponibile non serve lasciarlo fuori».

Questa sera Napoli-Fiorentina alle 20:45, il club ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita di stasera contro la squadra di Vincenzo Italiano. Spicca l’assenza di Rrahmani.

Il difensore kosovaro sta recuperando da un infortunio ma le ultime notizie facevano ben sperare per il suo recupero. Garcia non lo avrebbe rischiato contro la Fiorentina ma, come dichiarato in conferenza stampa, lo avrebbe portato volentieri in panchina.

Di seguito i convocati da mister Garcia :

“Napoli-Fiorentina alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A.

I convocati azzurri:

Meret, Contini, Idasiak, Di Lorenzo, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, D’Avino, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Cajuste, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin“.

Non figurano nell’elenco dei convocati nemmeno Gollini e Juan Jesus. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli aveva dichiarato:

«Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima, con gradualità. Amir ha fatto una parte con noi oggi, vediamo domani. E’ quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90′ nelle gambe. Non siamo in urgenza vista la coppia Ostigard-Natan, ma l’importante è che non vada in nazionale altrimenti va lì e poi si fa male e non gioca con noi e poi torna lì e diventa un problema».

Quindi il difensore non sarà disponibile per Napoli-Fiorentina ma gli azzurri possono sorridere visto che Rrahmani non è stato convocato nemmeno dalla sua nazionale:

“Rrahmani non è tra i giocatori del Napoli convocati nelle Nazionali. Questa condizione era abbastanza prevedibile perché l’infortunio di Rrahmani è recente, sebbene sia fermo da diverse partite. Il kosovaro si era infortunato durante la gara di Champions contro il Braga.

