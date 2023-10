Rrahmani non è stato convocato, Garcia è stato ascoltato

In conferenza stampa Garcia aveva detto: «Per i giocatori è importante vincere in nazionale, per noi del club è rivederli senza infortuni»

Rrahmani non è tra i giocatori del Napoli convocati nelle Nazionali. Garcia aveva parlato del difensore centrale in conferenza stampa:

«Così è il calendario. Prima facciamo in modo di vincere domenica. Prima di una sosta si deve fare sempre un risultato positivo, per non dare “biscotti alla stampa”. Concentriamoci su questa cosa, poi seguiremo i nostri giocatori. Per loro è importante vincere con le nazionali, per noi è importanti che tornino senza infortuni».

Questa condizione era abbastanza prevedibile perché l’infortunio di Rrahmani è recente, sebbene sia fermo da diverse partite. Il kosovaro si era infortunato durante la gara di Champions contro il Braga. Il tecnico del Napoli aveva polemizzato – giustamente – anche in precedenza.

I risultati delle analisi, all’epoca, riportavano queste parole:

“Rrahmani si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo”.

Ora che è tornato, Garcia vuole poter concludere questa prima parentesi di campionato con una vittoria indiscutibile e lavorare durante la pausa nazionali con quanti più titolari possibili, possiamo dire che in parte è stato ascoltato.

Alla fine Garcia lavorerà durante la pausa nazionali con due difensori in più, senza il pericolo che questi possano infortunarsi all’estero.

