Garcia: «Rrahmani quasi recuperato, l’importante è che non vada in nazionale altrimenti poi si fa male»

In conferenza: «E non gioca con noi e poi torna lì e diventa un problema. Domenica non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori»

Rudi Garcia in conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina, ha parlato dell’imminente soste per le nazionale e della condizione degli infortunati.

Per il tecnico del Napoli, l’importante è che alla fine della pausa per le nazionali non ci siano giocatori infortunati. In realtà è già capitato nella precedente sosta. Adesso però si aspetta di recuperare Rrahmani e Juan Jesus.

La risposta di Garcia in conferenza:

«Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima, con gradualità. Amir ha fatto una parte con noi oggi, vediamo domani. E’ quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90′ nelle gambe. Non siamo in urgenza vista la coppia Ostigard-Natan, ma l’importante è che non vada in nazionale altrimenti va lì e poi si fa male e non gioca con noi e poi torna lì e diventa un problema».

La coppia Ostigard-Natan sta facendo piuttosto bene. Lo ha detto pure Garcia. Adesso le gerarchie sono queste per necessità ma in futuro, quando il tecnico avrà più opzioni di scelta, cambieranno? La risposta di Garcia in sala stampa è stata piuttosto lapidaria.

«Non si sa quando saranno disponibili Juan Jesus e Rrahmani».

Napoli e Fiorentina scenderanno in campo domenica sera. Fischio d’inizio al Maradona fissato per le 20:45. A conferma delle migliorate condizioni del difensore kosovaro, anche il report del club:

“Rrahmani ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Gollini e Juan Jesus hanno svolto lavoro personalizzato in campo“.

ilnapolista © riproduzione riservata