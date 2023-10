Eto’o contro gli autori della lettera alla Fifa che lo accusa di corruzione

Arriva oggi la notizia che l’ex attaccante dell’Inter, oggi presidente della federcalcio del Camerun, ha dato mandato a uno studio legale, Vey & Associé, per replicare alle “voci diffamatorie”. Eto’o porterà quindi i suoi detrattori in tribunale. Nella replica degli avvocati si legge

“Il 9 agosto false informazioni diffuse consapevolmente da un gruppo di individui sono state trasmesse in un comunicato stampa della Confederazione di calcio africana (Caf). Questo comunicato è stato diffuso senza alcuna verifica o rispetto del contraddittorio, il che è tanto sorprendente quanto dannoso. Più recentemente, questa campagna ha preso la forma di una lettera aperta indirizzata ai presidenti della Fifa e della stessa Caf, il cui contenuto diffamatorio è stato ampiamente riportato dai media. Al di là dei paragoni offensivi e irrilevanti, i firmatari di questa lettera non hanno esitato a ricorrere ad accuse puramente fantasiose contro il signor Eto’o con l’obiettivo di spingerlo alle dimissioni. Strumentalizzando alcuni fatti e inventandone altri, questi individui cercano invano di diffamare il signor Eto’o nella speranza dichiarata di vederlo lasciare la carica per la quale è stato democraticamente eletto l’11 dicembre 2021. Il signor Eto’o non si lascerà macchiare impunemente da questi attacchi volti a sostituire la scelta chiara e libera delle urne. Lo ha sostenuto anche in una lettera aperta al presidente della Fifa in risposta a quelle dei calunniatori, firmata dai ‘veri attori’ del calcio camerunese”.