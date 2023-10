Corona: «Spalletti si deve vergognare perché mi ha accusato di sciacallaggio» LIVE

Inizia con un attacco al calcio italiano l’intervista a Fabrizio Corona da parte di Nunzia De Girolamo su Rai Tre sul caso delle scommesse.

«Il problema sono le dichiarazioni di Spalletti del giorno prima quando li sono andati a prendere a Coverciano. Va in televisione e accusa me invece di preoccuparsi dei suoi ragazzi che spendono soldoni in vari modi. Se la Procura è venuta non è sciacallaggio, hanno fatto il loro lavoro. Devi chiedere scusa a me e ti devi vergognare. Rappresenti l’Italia, sei il padre della Nazionale. Quello che ha fatto Mancini è vergognoso a livello etico. Ora ci troviamo un allenatore che manda messaggi tutti abbracciati, guidati da Buffon che per anni ha giocato solo a poker»

Corona tuona su Spalletti

Arrivano subito le prime frecciatine nei confronti di Spalletti. Queste le parole di Corona: «Spalletti si deve vergognare perché mi ha accusato di sciacallaggio»

Corona prosegue quasi giustificandosi: «Non sono mai stato dalla parte dei buoni e mai lo farò: io non credo nelle istituzioni e non lavoro con le forze dell’ordine, non sono un infame. L’inchiesta scommesse sarebbe partita a prescindere dalle notizie che io ho divulgato»

Poi parla del suo tifo per l’Inter e del fatto che viene accusato di avercela con la Juve e con la famiglia Agnelli

«Di quello che hanno scritto in uno striscione i tifosi della Juventus che dire… Io non sono un giornalista, ma un ricercatore di notizie. Non sono veline della procura, fare questa inchiesta mi crea una marea di problemi»

Corona su Fagioli

«Fagioli è un caso emblematico. Lui è veramente malato. Scommetteva anche mentre giocava alla Cremonese» Quando io ho pubblicato la notizia su Fagioli il primo agosto la Juventus lo ha “tolto” per cercare di recuperarlo. Non è vero che la Juventus va subito alla Figc, va 10-15 giorni dopo. Prima non lo fanno giocare. Fagioli sono sei anni che giocava, le persone che gli dovevano i soldi sono andati fuori dal ritiro della Juventus. Fagioli è il caso più drammatico di tutta questa storia. Ho incontrato un amico di Fagioli che mi ha detto che alle medie e al liceo già scommetteva. E’ veramente malato di ludopatia»

Su Zaniolo: «Il procuratore di Zaniolo ha dato soldi per recuperare i debiti».

Sulle chat nei telefoni dei tre calciatori

«Nelle chat del telefono di Fagioli si parla di Tonali e Zaniolo. Fagioli e Tonali giocano nel 2011 a Piacenza, crescono insieme e si incrociano con un gruppo di persone che è il fulcro di questa indagine. E uno di questi è l’ex braccio destro di Zaniolo»

Corona mostra un video in cui lo zio di un ragazzo, presunto amico di Zaniolo, ex giocatore dell’Inter, fa il nome di Nicolò: «Zaniolo scommetteva anche sul calcio. Mio nipote decide di fare il banco clandestino a Roma. Scommettevano anche giocatori». Secondo questa fonte, lo zio di questa persona avrebbe chiesto soldi a Zaniolo in un momento di difficoltà. Corona racconta che quando fa il nome di Fagioli gli sono arrivate decine di segnalazioni, tra cui quella della presunta fonte su Zaniolo. «Questa persona aveva le prove di quello che diceva»

Zaniolo e le prove

«Zaniolo non sa che ci sono le prove. Il metodo? Dò i soldi a un altro e faccio scommettere un altro al posto mio. Sono stati trovati bonifici anche sul conto di una persona fatti da Totti e la cosa è finita lì perché questa persona ha detto che glieli aveva prestati in un momento di difficoltà. Qui è diverso, c’è un altro tipo di inchiesta»

L’inchiesta si può allargare?

«Il business è troppo ampio, dipende dalla Procura di Torino, quando ha voglia di indagare»