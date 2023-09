Juventus, Pogba positivo al testosterone

Il controllo antidoping risale al 20 agosto, subito dopo la prima giornata di campionato contro l’Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto 3-0 alla Dacia Arena, Pogba in quell’occasione non è nemmeno sceso in campo.

Il francese ha poi giocato spezzoni delle partite seguenti, contro Bologna e Empoli. In tutto ha totalizzato fin qui 52 minuti poi un nuovo leggero infortunio. Recentemente Pogba ha dichiarato di essere pronto a riconquistare il suo posto e a dimostrare il suo valore nella Juventus.

Durante un’intervista ad Al Jazeera, Pogba ha detto:

«Voglio far rimangiare loro tutto quello che hanno detto parole. Voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me. Non mi arrenderò mai».