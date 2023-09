Pogba ad Al Jazeera: «Il calcio è molto bello ma è crudele, la gente dimentica in fretta»

«Il denaro cambia le persone, a volte vorrei non averne». E sul 17enne ucciso dalla polizia in Francia: «Solo la giustizia ferma le rivolte»

Lunga intervista di Paul Pogba ad Al Jazeera. Ha toccato diversi temi, ha parlato anche delle violenze della polizia e ha chiesto giustizia per la famiglia del 17enne Nahel Merzouk ammazzato dagli agenti per non essersi fermato a un posto di blocco alla periferia di Parigi lo scorso 27 giugno. In Francia si scatenò una rivolta.

«Non voglio rivolte in Francia. Non voglio dover vedere tutte quelle persone che distruggono le auto dei vicini, i negozi e cose del genere, perché questo non aiuta. Ma ciò che aiuterebbe è la giustizia».

Queste le parole di Pogba a Iman Amrani di Al Jazeera.

«Non penso che sia permesso sparare a qualcuno che è disarmato, sparargli al cuore perché non ha la patente e perché è scappato. Cosa successo? Che il poliziotto non lavora per quel comando di polizia. E basta? Questo non è giusto».

In un’intervista con Generation Sport, Pogba ha toccato diversi temi.

«Il calcio è molto bello, ma è crudele. La gente può dimenticarti. Puoi fare qualcosa di grande – il giorno dopo, non sei nessuno».

Pogba è reduce da una lunga serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori praticamente per tutta la scorsa stagione. Parla delle critiche che ha ricevuto.

«Voglio far rimangiare loro tutto quello che hanno detto parole. Voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me. Non mi arrenderò mai».

Ha anche parlato di una tentata estorsione nei suoi confronti, in cui sarebbe stato coinvolto il fratello.

«Il denaro cambia le persone. Può rompere una famiglia. Può creare conflitti. A volte pensavo: “non voglio più avere soldi. Non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per come sono, non per la fama o per i soldi. A volte è dura».

French footballer @paulpogba sits down with @imaniamrani in an exclusive interview for #GenerationSport.

He speaks about mental health, his faith, police violence in France, and much, much more.

Stay tuned for the full interview this Monday on @AJEnglish

#Football #PaulPogba pic.twitter.com/Vr9ZtlPGuE

— Generation Change (@AJEGenChange) September 10, 2023