Milan-Newcastle 0-0, le voci dei protagonisti. Tonali: «Il nostro e il girone più complicato»

Giroud: «Penso sia mancata un po’ di fortuna. Il calcio è così: a volte è meglio dimenticare ma sempre con la voglia di imparare»

Dopo l’esordio in Champions del Milan e il pareggio con il Newcastle che non ha risolto l’amarezza del derby perso contro l’Inter, a Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato così della gara con il Milan.

Su San Siro:

“Te lo aspetti bello, ma non è mai quello che ti aspetti, è sempre leggermente diverso”

Su come ha affrontato questi giorni:

“La giornata della partita è diversa, ci sono meno tempi morti ed è passata più velocemente rispetto a ieri sera. Me la sono goduta, è stata una giornata che ricorderò per sempre”.

Sulla fede:

“Non voglio risponderti per farmi sembrare bello alla gente, non posso nascondere la mia passione per questa squadra. Non l’ho fatto a Brescia, al Milan è neanche ora al Newcastle. Sarebbe brutto nascondere l’emozione che ho”.

Sul girone:

“È il più complicato perché siamo quatto squadre che se la possono giocare. L’obiettivo era di non subire gol, poi alla fine abbiamo avuto un’occasione che potevamo realizzare. Oggi eravamo uniti e questa cosa la porteremo a casa”

Sulla gara:

“E’ difficile giocarci contro perché trovano spazi intermedi che ti riescono a stabilizzare. Nei primi 15 minuti abbiamo dovuto cambiare modo di difendere. Ho visto un grande Milan, una grande squadra e l’ha dimostrato”

Se sperava di incontrare il Milan:

“50 e 50, speravo di no e di si, volevo tornare qua. È stato difficile per tornare qua ma sono un professionista”

Sugli applausi:

“Mi sono emozionato anche io, credo mi passerà in queste ore”

A Sky Sport, anche Olivier Giroud ha commentato così il pareggio con il Newcastle:

“Penso che abbiamo avuto tante occasioni, l’efficacia è molto importante a questo livello. Abbiamo dato tutto, manca la finalizzazione”

Su Tonali:

“Gli voglio bene, ma stasera volevano vincere. Penso sia mancata un po’ di fortuna”.

Sulla partita:

“Hai bisogno di guardare le cose per migliorarci, bisogna pensare alla prossima partita. Il calcio è così: a volte è meglio dimenticare ma sempre con la voglia di imparare”

