Mario Rui: «Parlate di momento difficile per due partite. Mi sembra esagerato questo pessimismo»

In conferenza: «Abbiamo cambiato marcatura sugli angoli e prendiamo più gol? Una coincidenza»

Mario Rui ha accompagnato il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, nella conferenza di presentazione della sfida di Champions contro il Braga

«Siamo pronti per fare del nostro meglio e giocare la meglio delle nostre qualità. Non è un momento difficile sono solo due partite in cui abbiamo sbagliato delle cose che abbiamo analizzato. Si voleva dare continuità alle prime due, ma la squadra è unita e il sentimento è voler vincere domani. Siamo carichi a mille»

Come spieghi tanti gol presi?

«Penso che le squadre rispetto all’anno scorso sono più preparate ad affrontare il Napoli e più preoccupate. Tocca a noi calciatori durante la settimana cercare di migliorare col mister. anche se parlate di momento così difficile ma sono solo due partite, mi sembra esagerato questo pessimismo»

Il gruppo è coeso?

«Il gruppo è lo stesso e non ci sono problemi, ci dispiace se ne parli così tanto ma siamo compatti»

La condizione fisica?

«È buona, è solo una percezione da fuori, perché la squadra sta bene. Si può parlare solo a livello di gioco in cui la squadra non si sta esprimendo al massimo, ma è colpa nostra dei calciatori»

Avete cambiato il modo di marcare sui calci d’angolo e prendete più gol, una coincidenza?

«Una coincidenza. Anche l’anno scoro abbiamo sofferto sui calci d’angolo. Difendendo a uomo o zona, cambia poco. Sicuramente è uno dei punti che dobbiamo migliorare»

Tornare a giocare in Portogallo può significare tornare a giocare in Nazionale?

«Non è sicuramente il mio obiettivo, sono qui per aiutare la mia squadra e vincere»

Che Braga si aspetta domani?

«Questo Braga è uno dei migliori degli ultimi anni, dobbiamo stare attenti a tutta la squadra che entrerà in campo per vincere»

Come si trova a Napoli?

«A Napoli sto bene, sono sette anni che ci sto. La società funziona bene, i tifosi sono molto vicini e Napoli è una delle città più belle in cui sono stato».

