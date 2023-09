Formazione Bologna, Thiago Motta potrebbe cambiare modulo col Napoli

Come si schiererà in campo il Bologna di Thiago Motta per sorprendere il Napoli di Garcia? È un’interrogativo che rimbalza oggi sui quotidiani in vista della sfida del pomeriggio.

Secondo il Corriere dello Sport potrebbe esserci un cambio di modulo in vista

“Quali sono le due opzioni che a un giorno da Bologna-Napoli continuano a tenere banco a Casteldebole? La prima non prevede particolari cambiamenti, almeno per quanto riguarda il sistema di gioco, e se così fosse sarebbe di nuovo un Bologna modellato sul 4-3-3, con Freuler, Aebischer e Ferguson a centrocampo e con Ndoye, Zirkzee e Karlsson in attacco. Sì, ancora una volta Orsolini comincerebbe dalla panchina, ma solo perché non è ancora nelle migliori condizioni fisiche, tenendo presente come non abbia potuto fare la preparazione estiva e nemmeno le amichevoli precampionato per colpa della pubalgia”

Per l’edizione bolognese di Repubblica rispetto a Verona potrebbe esserci una sola novità

“I ballottaggi principali sono a destra. Karlsson è ancora favorito su Orsolini per partire dall’inizio, ad ora al tridente pesante Motta sembra preferire la maggiore corsa a tutta fascia di Ndoye. Rispetto a Verona potrebbe esserci una sola novità, il rientro tra i titolari di Posch, che undici mesi fa veniva inventato da Motta terzino proprio col Napoli e da allora non aveva mai saltato una gara per scelta tecnica”