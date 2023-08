Rubiales nel migliore dei casi è idiota, nel peggiore è stato offensivo (Sueddeutsche)

Ha rovinato un momento unico per le giocatrici. Uno come lui non dovrebbe più essere tollerato ai massimi livelli del calcio spagnolo

Nonostante Luis Rubiales abbia fornito le proprie scuse, la bufera polemica sul suo gesto durante la premiazione della Coppa del Mondo femminile ha colpito tutta la stampa europea e anche oltre. Il bacio “estorto” alla calciatrice Hermoso non è piaciuto a nessuno, nemmeno alla campionessa del Mondo (la Spagna ha battuto in finale l’Inghilterra 1-0) che però ha minimizzato per non gettare ulteriore benzina.

Anche la Sueddeutsche ha voluto dire la sua su quanto accaduto:

“Dopo la vittoria in finale contro i campioni d’Europa dell’Inghilterra, tante erano le storie da raccontare. Ad esempio, come le spagnole sono diventate la migliore squadra di calcio di questo torneo. E quanto alto sia il valore di questo trionfo, soprattutto perché prima del Mondiale in 15 avevano scioperato per protestare contro il ct Jorge Vilda. Le tensioni non hanno impedito loro la vittoria. Ma dopo questo bacio il successo è passato in secondo piano“.

Il quotidiano tedesco sostiene la Hermoso. Non bisognerebbe dare peso a un gesto del genere non perché non si tratti di qualcosa di innocente, ma perché “il comportamento di Rubiales dimostra, nel migliore dei casi, che è un idiota, nel peggiore, è un comportamento offensivo. Anche se Hermoso avesse acconsentito (cosa che Rubiales difficilmente poteva sapere prima), anche se – cosa ancora non si sa – giocatore e presidente siano una coppia e il matrimonio non fosse una strana gag, Rubiales ha rovinato un momento unico per le protagoniste del torneo“.

Rubiales, poi, non si è limitato alla Hermoso. “Il presidente ha anche baciato intensamente sulla guancia altri giocatori dopo la finale in campo. Il che sembra ancora più bizzarro nel contesto del già difficile rapporto tra Rfef e un numero significativo di giocatrici“.

In questa vicenda però forse un lato positivo c’è. Ed è che al comportamento di Rubiales hanno assistito milioni di persone a livello globale. “Uno come Luis Rubiales non dovrebbe più essere tollerato ai massimi livelli del calcio spagnolo“.

