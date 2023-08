Quel bacio estorto di Rubiales è un’aggressione, un attacco a tutte le donne (El Paìs)

Il quotidiano contro il presidente della federcalcio spagnola: «Bellissima giornata oscurata da questo squallido maschilismo»

In Spagna non è passato inosservato il bacio a stampo estorto dal presidente della federcalcio spagnola Rubiales all’attaccante campionessa del mondo Hermoso. El Paìs ci va giustamente giù duro con un’analisi di Nadia Tronchoni intitolata: “A Jenni non è piaciuto, nemmeno a noi”. Il riferimento è al video in cui la calciatrice per tentare di sdrammatizzare nello spogliatoio dice “però a me non è piaciuto”.

Ecco cosa scrive El Paìs

Un bacio rubato non deve essere una piacevole sorpresa. È un’intrusione. Più o meno fastidiosa, ma un’intrusione. Un’invasione del proprio spazio.

Il bacio a stampo (el pico) che il presidente della Federazione Spagnola, Luis Rubiales, ha piantato ieri nel naso di Jenni Hermoso, una delle migliori calciatrici spagnole, è un attacco al 10 della Spagna e a tutte le donne che ieri erano nel nostro cuore. Anche a molti uomini che non avrebbero mai pensato di prendersi tali libertà.

Che peccato che una giornata così bella finisca per offuscare questo squallido machilismo, questa mancanza di sensibilità.

Il bacio da Rubiales a Hermoso ci ricorda che la strada da percorrere è lunga. C’è ancora molta strada da fare. Perché le donne baciano chi vogliono e quando vogliono. Perché un bacio sulla bocca, di sorpresa, è un’aggressione. Ancora peggio se il bacio viene da un tuo superiore. Siamo nel 2023. E questi gesti sono ingiustificabili.

ilnapolista © riproduzione riservata