In Spagna è bufera politica su Rubiales per il bacio estorto. Il ministro: «Spieghi e chieda scusa»

Il ministro dello Sport: «non esiste che chi governa ti costringa a un bacio». La ministra catalana parla di cultura dello stupro

Il bacio estorto da Rubiales alla calciatrice spagnola Hermoso è giustamente un caso politico in Spagna. Oggi al programma Las Mañanas di Rne è intervenuto Miquel Iceta, ministro della Cultura e dello Sport, ha detto che Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), dovrebbe dare spiegazioni e scusarsi per il bacio che ha dato sulla bocca a Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione di ieri ai Mondiali. Le sue dichiarazioni sono riportate anche da Diario As.

«La prima cosa che deve fare è dare spiegazioni e presentare le sue scuse», ha detto Iceta che ha aggiunto: «Quel gesto è inaccettabile».

«Proprio perché quello vissuto a Sydney è stato un momento molto speciale, proprio quelli di noi che hanno responsabilità pubbliche devono stare estremamente attenti, perché sono momenti in cui diamo un messaggio alla società, e il messaggio è che ci sono pari diritti, non è che chi governa costringe a un bacio, non può esistere. Vorrei ascoltare le spiegazioni di Rubiales e le sue scuse, probabilmente quando vedrà le immagini si renderà conto di qualcosa che forse non gli era chiaro in quel momento».

«Penso che sia inaccettabile baciare una giocatrice sulle labbra per congratularsi con lei».

Non solo il ministro dello Sport. È intervenuta anche la ministra dell’uguaglianza e dei femminismi catalana. Tània Verge ha parlato di “cultura dello stupro. Un’immagine della cultura dello stupro. Vergognoso e intollerabile» ha scritto sui social.

Anche la segretaria catalana dello sport, Anna Caula, è intervenuta e ha chiesto le dimissioni di Rubiales.

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs! https://t.co/FLExIstMDl — Ione Belarra (@ionebelarra) August 20, 2023

Imatge gràfica de la cultura de la violació. Tant forçar un petó com justificar-ho.

Vergonyant i intolerable. https://t.co/KlifbnIc3N — Tània Verge Mestre (@taniaverge) August 21, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata