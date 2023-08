Allegri: «Sono molto contento della rosa. Difficilmente arriveranno giocatori nuovi»

A Sky: «L’assenza delle coppe è una cosa inedita, anche io mi devo riabituare: sono 14 anni che non faccio una partita a settimana».

Ieri la Juventus ha affrontato l’Atalanta in amichevole. La partita è finita 0-0. Al termine del match, l’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Allegri ha commentato la partita:

«È stato un buon test contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione e bisogna sfruttarle al meglio. Nella ripresa c’era un po’ di stanchezza. Dobbiamo continuare a lavorare con serietà e tranquillità”. Poi, ha proseguito: “Stiamo lavorando con la disponibilità di tutti. Sulla fase offensiva bisogna fare un applauso a Chiesa e Vlahovic, che sono stati molto ordinati. Stiamo lavorando, siamo solo all’inizio».

Allegri ha poi parlato della stagione che aspetta la Juve, la prima dopo diversi anni senza coppe europee:

«È una cosa inedita, anche io mi devo riabituare perché sono 13-14 anni che non faccio una partita a settimana.È un vantaggio? Lo vedremo a maggio. Pensiamo un pezzetto alla volta, di domenica in domenica».

Infine, Allegri ha parlato della rosa e del mercato dicendo che difficilmente arriveranno nuovi giocatori.

«Sono molto contento della rosa che ho a disposizione. Difficilmente arriveranno giocatori nuovi, dobbiamo migliorare quelli nuovi. Sono sicuro che alcuni giocatori cresceranno molto. Di Chiesa sono molto contento, l’ho visto subito da come era arrivato a inizio ritiro. Sono molto contento anche di Vlahovic e di Yildiz. Sono molto contento di questo gruppo. Inizieremo la stagione con questo gruppo perché siamo coperti in tutti i ruoli. Poi la società è vigile su tutto e in questi ultimi giorni non si sa cosa succede. Quanto sono soddisfatto da uno a dieci? Diciamo che sono soddisfatto. Domenica inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti».

