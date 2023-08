Al via la legge anti pezzotto: siti pirata bloccati in 30 minuti, carcere per chi trasmette e multe agli utenti

Entra in vigore la legge 93/2023, l’“anti-pezzotto”. De Siervo: «Con la pirateria perso 1 miliardo in 3 anni, questo è il gol più importante».

A pochi giorni dall’inizio dei campionati di Serie A e Serie B entra in vigore la legge anti-pezzotto per fermare il fenomeno della pirateria, o perlomeno arginarla. Federico Bagnoli Rossi, presidente della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, ha spiegato a Il Sole 24 ore:

«Siamo davanti a un fatto storico nella lotta alla pirateria audiovisiva e sportiva, fenomeno architettato e promosso da vere e proprie mentalità criminali. Nel 2022 si sono avuti circa 345 milioni di illeciti, ben 30 milioni in più sull’anno precedente. La legge va a colpire le nuove forme di illecito, come le Iptv pirata ma anche altre attività illegali e dannose per il cinema italiano come il camcording».

Anche l’ad di Sky Italia Andrea Duilio ha parlato dell’entrata in vigore di questa legge:

«è una svolta importante a tutela dei milioni di tifosi che hanno sempre scelto la legalità. La lotta alla pirateria da oggi sarà più efficace grazie al coinvolgimento di tutti player della filiera, dai titolari dei diritti, alle autorità, agli Isp, uniti in uno sforzo collettivo nel contrastare questo fenomeno criminale che negli anni ha distrutto posti di lavoro e danneggiato intere industrie produttive».

Si può richiedere alle società di Tlc di intervenire e oscurare in massimo 30 minuti i siti su cui è stata avanzata una segnalazione, come Dazn, Sky o Lega Serie A. Le sanzioni saranno: carcere fino a 3 anni per chi trasmette in maniera illegale e sanzioni sino a 5mila euro per chi ne fruisce. Per la prima settimana di settembre dovrà essere convalidato il tutto. Sulla questione si è espresso anche l’ad della Lega Serie A De Siervo:

«Come Lega Serie A siamo soddisfatti perché, dopo oltre quattro anni di discussioni e intenso lavoro, quella contro la pirateria è diventata una battaglia di tutti e finalmente una legge dello Stato. Questo è il gol più importante messo a segno nell’infinita lotta contro un sistema malavitoso che, è bene ricordare, ci ha fatto perdere oltre un miliardo di euro soltanto negli ultimi tre anni, danneggiando i tutti i nostri club indistintamente e gli appassionati veri che hanno pagato un prezzo ragionevole per seguire la propria squadra del cuore. La legge da sola non basta ovviamente, dobbiamo vigilare tutti affinché la fase operativa non venga bloccata dai soliti portatori di interesse e, quindi, si riesca davvero a interrompere le trasmissioni pirata entro 30 minuti».

