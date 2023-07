Tuchel e Kim: «Non faccio il nome del difensore, non aiuta nelle trattative»

In conferenza stampa: «Non è un segreto chi dovrebbe sostituire Lucas Hernández. Cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni»

Thomas Tuchel apre la stagione 2023/24 del Bayern Monaco con la conferenza stampa programmata per questo pomeriggio. Oggi la squadra si è ritrovata al centro sportivo del Bayern Monaco per il primo allenamento. Alla fine la squadra e l’allenatore si sono trasferiti nel ritiro di ritiro di Rottach-Egern da dove è andata in scena la conferenza stampa.

La prima risposta di Tuchel riportata da Bild su Neuer:

«Manuel Neuer non verrà in Asia e dovrebbe unirsi al team solo dopo. Deve prendersi il suo tempo, è impaziente di tornare. È importante che Manuel riprenda gradualmente gli allenamenti ad agosto. Data la gravità e la particolarità dell’infortunio, serve pazienza».

Sulla squadra e i giocatori che potrebbero arrivare dal mercato:

«Al momento tutti sono molto ansiosi di mettersi alla prova. Vogliamo rafforzare la nostra squadra. Rice all’Arsenal potrebbe è un acquisto interessante. È un buon giocatore ed è andato in un ottimo club».

Su Guerreiro, acquistato dal Borussia Dortmund:

«Certo che lo conosco. È intelligente, tecnicamente forte. Un mascalzone che sa giocare a centrocampo e in difesa».

Tuchel evita di rispondere alle domande su Kane. Il Bayern è nel pieno della trattativa con il Tottenham:

«Una risposta noiosa a una domanda molto interessante: non commento. Saremo pronti a dare il massimo solo se avremo giocatori in grado di portarci oltre».

Una battuta anche su Kim, promesso sposo del Bayern ma ancora non ufficiale:

«Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni»

Anche Laimer si è trasferito al Bayern:

«Conoscevo Koni Laimer da molto tempo, il suo acquisto è stato deciso prima di me. È estremamente diligente e potrebbe giocare in più ruoli, non solo a centrocampo. Si adatta perfettamente alla squadra».

L’ex Chelsea e Psg parla della mole di lavoro che stanno affrontando:

«So che stiamo lavorando a pieno ritmo su alcune cose. Ma anche se la tagliamo spesso, l’erba non cresce più velocemente. Al momento dobbiamo riuscire a raggiungere il livello successivo in fase di allenamento con questi giocatori».

Molto attivo anche il mercato in uscita. Tuchel ha comunicato a Manè che non fa parte del suo progetto:

«Fondamentalmente, ha deluso le aspettative. La concorrenza è fortissima per lui con Coman e Gnabry. Abbiamo una serrata competizione in quel reparto che rende molto difficile a Sadio avere il posto. Siamo aperti a diverse soluzioni. Tuttavia, al momento è un nostro giocatore. Capisco che la sua condizione adesso non sia facile».

Tuchel su Goretzka:

«Leon ha avuto un finale di stagione insoddisfacente. Da lui ci aspettiamo molto, dato il suo status. C’è spazio per miglioramenti e il compito è aiutarlo. Ma non ho saputo da Leon che ha altri piani».

Sui portieri a disposizione del Bayern:

«Non ha senso fare nulla nella posizione di portiere perché le condizioni generali di Manuel Neuer non sono abbastanza chiare. All’inizio non facciamo nulla, aspettiamo e vediamo. Alexander Nübel è disposto a cambiare aria, conosciamo la sua opinione. Certo che può succedere qualcosa».

