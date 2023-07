La giornata di calciomercato (Live): saltato Lukaku, l’Inter cerca attaccanti. Sul tavolo anche Taremi

Sull’iraniano c’è anche il Milan che ha preso Reijnders per il centrocampo. Balogun il primo nome dei nerazzurri, poi Nzola e Morata

La giornata di calciomercato di sabato 15 luglio.

Ore 17:50 – Sfumato Lukaku, l’Inter valuta altri profili in attacco

Secondo Di Marzio, l’Inter sta valutando altri profili in attacco dopo aver interrotto bruscamente le trattative per Lukaku. Sul tavolo i nomi di Balogun, giovane attaccante dell’Arsenal, e di Nzola, profilo più pronto per la Serie A. Si valutano anche i nomi di Morata e Taremi che sono obiettivi anche di Roma e Milan

. @Inter, la lista per l’attacco: #Balogun è il preferito come investimento giovane, #Nzola se si dovesse scegliere un profilo più “pronto”, #Morata e #Taremi gli altri due nomi per andare sul sicuro ma su di loro c’è la concorrenza di @OfficialASRoma e @acmilan. @MatteoBarzaghi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2023

Ore 17:10 – Ufficiale, Cragno al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto

Il portiere ex Cagliari, quest’anno ha giocato al Monza. Poi il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano del campo per quasi tutta la stagione. Il Monza ha accettato l’offerta di prestito con diritto di riscatto del Sassuolo.

Ore 14: 08 – Declan Rice all’Arsenale, il West Ham incassa la cifra record di 122 milioni

Un altro grande colpo in Premier League. Dopo settimane di trattativa, finalmente l’Arsenal trova l’accordo con il West Ham per Declan Rice. I Gunners pagheranno la cifra record di 105 milioni di sterline, circa 122 milioni di euro.

BREAKING: Arsenal have signed England midfielder Declan Rice from West Ham for a club-record fee of £105m 🔴💰 pic.twitter.com/VkWKXcgeRz — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 15, 2023

Ore 13:45 – Milan, Reijnders dice si ai rossoneri

Tra il Milan e l’Az Alkmaar c’è l’accordo verbale intorno a 20 milioni più bonus. Il giocatore vuole solo i rossoneri, le visite mediche fissate già per l’inizio di settimana prossima. Gazzetta fornisce altri dettagli dell’accordo:

“Il centrocampista olandese ha deciso di rinunciare ai circa 3 milioni che avrebbe dovuto avere dall’Az. Per Reijnders è pronto un contratto da circa 1,6 milioni a stagione, più un premio alla firma. L’accordo si è chiuso sulla base di 19 milioni più bonus“.

Tijjani Reijnders to AC Milan, here we go! Verbal agreement in place with AZ after €20m plus add-ons bid sent earlier this week. 🚨🔴⚫️ #ACMilan Deal in place, player only wanted Milan — understand medical tests have been scheduled at beginning of next week. Done, sealed. ✔️ pic.twitter.com/73IQPcqkex — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023

Ore 13:20 – Il Leicester vuole Casadei in prestito dal Chelsea (Telegraph)

L’allenatore delle Foxes, Enzo Maresca, pensa al giovane talento italiano per sostituire Maddison e riconquistare la Premier League. Casadei avrebbe la possibilità di giocare con continuità con il Leicester in seconda divisione.

Enzo Maresca is chasing his compatriot to join #LCFC for a season in the Championship ✍️ @mcgrathmike and @JPercyTelegraph#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) July 15, 2023

Ore 13:00 – La Juventus è interessata a Kessiè

Il giocatore del Barcellona sembra essere stato aggiunto nella lista dei cedibili. Sebbene l’interesse del centrocampista ivoriano sia quello di restare al Barcellona o, eventualmente, andare in Premier, la Juve non molla. I bianconeri vogliono sfruttare questa parentesi estiva per acquistare a un buon prezzo Kessie, che nella sua stagione col Barcellona non è andato benissimo.

🚨🎖| Juventus’ new SD Cristiano Giuntoli is crazy about signing Kessié, but as of now the operation is COLD because Juve need to sell first and Kessié would like a different type of challenge. Barça want €25M for him. [@MatteMoretto] #fcblive 🇮🇹 pic.twitter.com/LOvPhSmywW — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 14, 2023

Ore 12:00 – Messias potrebbe lasciare il Milan per il Torino

Come riporta Nicolò Schira, l’allenatore del Torino, Ivan Juric, apprezza Messias e il brasiliano potrebbe lasciare il Milan in questa parentesi estiva di mercato. Il suo agente Giuffrida ha già parlato con il Toro, che vorrebbe rimpiazzare Miranchuk. Messias ha chiesto la possibilità di firmare fino al 2025 con un’opzione rinnovo per il 2026.

#Juric appreciates Junior #Messias, who is not in #ACMilan’s and will leave #Milan in the summer #transfers window. His agent (G.Giuffrida) has already talked with #Torino, which working to replace Miranchuk. Messias asks a contract until 2025 with option for 2026. #transfers https://t.co/ou2Xf8HX8s — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2023

“Juric ha dato il via libera per i trequartisti Vlasic e Messias“, spiega Tuttosport. L’ipotesi sarà quella di vedere in granata Messias a Destra, Vlasic a sinistra, mentre accompagnano al centro uno tra Karamoh e Radonjic. Tuttavia, l’arrivo del brasiliano dipende anche dall’operazione Singo, che interesserebbe ai Rossoneri.

Ore 12:00 – Anche Fabinho ed Henderson in Arabia

Il giocatore del Liverpool non seguirà i Reds in Germania. I colloqui con l’Al Ittihad sono avanzati e stanno decidendo i suoi termini personali. In questo caso, Fabinho non seguirà il club inglese nelle sue amichevoli e nella preparazione estiva, ma potrebbe andare direttamente dalla sua nuova squadra. Jordan Henderson al contrario seguirà il Liverpool perché sebbene il giocatore abbia trovato un accordo con Al-Ettifaq, i club no.

BREAKING: Fabinho will NOT travel to Germany with Liverpool squad as talks with Al Ittihad are now advanced — with personal terms agreed. 🚨🔴🇸🇦 Jordan Henderson will travel with the squad as he already agreed terms with Al Ettifaq but clubs are not close to agremeent on fee. pic.twitter.com/7Sj7yy2NIC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023

Ore 11:30 – Becao lascia l’Udinese per il Fenerbahce

Secondo SkySport e Gazzetta, il giocatore dell’Udinese potrebbe essere venduto alla squadra turca. Non sono specificati i termini dell’accordo, ma l’intesa tra le squadre è raggiunta.

Ore 9:30 – Taty Castellanos alla Lazio

La Lazio ha trovato l’accordo con City Group per l’acquisizione del cartellino di Taty Castellanos. L’attaccante argentino arrivera in biancoceleste per 15 milioni di euro. Le visite mediche sono previste per la prossima settimana.

A riportarlo è César Luis Merlo, giornalista di TyC sports.

🚨Taty Castellanos es nuevo refuerzo de Lazio.

*️⃣El club italiano acordó su compra en €15M más bonos con New York City FC y un contrato hasta junio de 2028.

*️⃣El martes ✈️ rumbo a 🇮🇹. #TratoHecho pic.twitter.com/LYD8MEdSLh — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 14, 2023

Ore 9:30 – Sommer ha detto sì all’Inter

Con la cessione imminente di Onana al Manchester United, l’Inter ha trovato l’accordo con il portiere svizzero. Sommer ha detto sì ai nerazzurri e ora tutto ciò che resta da fare è trovare l’accordo tra i due club. Inter e Bayern inizieranno prossimamente a discutere della cessione del portiere. Lo conferma Fabrizio Romano via Twitter, il quale sostiene che l’Inter potrebbe arrivare anche a Trubin così da sostituire anche Handanovic.

Yann Sommer has said yes to Inter move, as expected. Agreement ready on personal terms as contract and salary have been discussed ⚫️🔵 Inter will now negotiate with Bayern over final fee for the Swiss goalkeeper. Inter want both Trubin & Sommer to replace Onana and Handanovic. pic.twitter.com/Rtzzn4tHDX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023

