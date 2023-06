Il Napoli non tratta per Lobotka, cerca Maxime Lopez dal Sassuolo per 20 milioni (Corrmezz)

Il Corrmezz scrive che Lobo è incedibile e Lopez sarebbe il suo vice: il francesino fu valorizzato da Garcia a Marsiglia

Il Napoli non tratta per Lobotka (richiesto in Arabia Saudita), scrive il Corriere del Mezzogiorno, intanto tratta l’acquisto di Maxime Lopez che il Corriere del Mezzogiorno presenta come vice Lobotka.

L’Al Ahly si è mosso per Lobotka ma il Napoli non si siede neanche a parlare per il centrocampista slovacco a cui ha rinnovato il contratto fino al 2028. È uno dei pilastri del progetto Napoli come capitan Di Lorenzo di cui De Laurentiis vuole discutere l’adeguamento del contratto durante il ritiro di Dimaro.

Considerando la probabile partenza di Demme, il Napoli cerca anche un vice di Lobotka e ha chiesto informazioni per Maxime Lopez del Sassuolo che lo valuta poco più di 20 milioni di euro. Rudi Garcia l’ha valorizzato ai tempi dell’Olympique Marsiglia, c’è la concorrenza della Fiorentina che l’ha individuato come eventuale sostituto di Amrabat in trattativa con l’Atletico Madrid, piace anche alla Lazio di Sarri.

ilnapolista © riproduzione riservata