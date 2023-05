Tra Giuntoli e il Napoli in ballo ci sono anche stipendi arretrati e premi scudetto (Il Messaggero)

Sarri lo vuole alla Lazio e il quotidiano romano analizza la situazione contrattuale del ds che ha ancora un anno di contratto con il Napoli

Sarri vorrebbe Giuntoli alla Lazio. E nell’articolo in cui Il Messaggero dà conto delle pressioni del tecnico laziale su Lotito per portare a Formello Giuntoli e Pompilio, il quotidiano romano scrive della situazione contrattuale che lega il direttore sportivo fiorentino al club di De Laurentiis. Ancora un anno di contratto e alcune pendenza.

Forse ora, strabiliato dall’epopea sotto il Vesuvio (con un monte ingaggi ridotto come quello della Lazio), il presidente ci sta ripensando, sia pure in ritardo: ieri si è fatto dare i numeri di Cristiano e del suo braccio destro Pompilio. In realtà entrambi sono già d’accordo con la Juve, ma De Laurentiis non ha intenzione di liberarli (c’è un contratto sino al 2024, oltre stipendi

arretrati e premio scudetto in ballo) per la destinazione Torino. Giuntoli gli ha detto di non avere più le motivazioni per restare in azzurro, ma Aurelio non ha intenzione di lasciarlo andare dall’acerrimo nemico bianconero. Chissà se invece per la Lazio farebbe uno strappo.

