Lo scudetto del Napoli: l’attesa di trentatré anni, quasi anno per anno

Da Ranieri e Blanc ai Gallo e Moxedano. Beto, Stojak, Corbelli. Zeman esonerato da Palummella. Gaucci. Il Panionios. Napoli-Lazio 4-3. I 91 punti

La felicità è nell’attesa. Ma quanto ci è voluto… Riga per riga gli anni dal dopo Maradona e ciò che è passato davanti aglio occhi dei tifosi: dalla sua caduta fino alla sua rinascita.

“Una piccola storia non cancella sette anni di magie, grazie di tutto nostro invincibile eroe”…

Il rampante Ranieri con la tuta Umbro. Lo sponsor Voiello. Blanc lento, ma elegante.

Policano, Thern, Pusceddu, vinceremo il tricolor… Fonseca 5 gol al Mestalla. Ranieri via Bianchi torna. Salvezza alla penultima.

I debiti di Ferlaino. Le cessioni di Zola, Crippa, Alemao, Careca via. Lippi, Ferrara e Cannavaro per un Napoli che non vuole morire.

Gallo, Moxedano e Pinzarrone. Assegni falsi. Record Cucine. Ettore Setten anticipa gli stipendi. Guerini, Boskov, Cruz, Boghossian e Freddy Rincon. 3-3 col Padova in casa. Marcodelvecchio.

Si sogna Sonny Anderson, arriva Arturo Di Napoli. La 10 a Fausto Pizzi. Salvi con un rigore di Di Napoli.

Joubert Beto. Milanese contro il Verona all’ultimo secondo. Boghossian regala la finale. Simoni sposa Moratti. Ferlaino lo caccia. Arriva Montefusco. Il palo di Caccia a Vicenza.

Quattro allenatori. Giannini, Allegri. Bianchi di dimette. Bagni diesse. Stojak. Dodici punti. Ripescato Juliano.

Ulivieri per risalire. Fuori dalla Coppa italia contro Matzuzzi e Giampà. Murgita arrugginito. Arrivano Vecchiola e Mezzanotti. Mesta permanenza in B.

Arriva Corbelli, con i suoi professionisti. Schwoch a Pistoia. Si torna in A.

Stream. Sesa. Zeman esonerato da Palummella. Arriva Mondonico. Baggio su punizione al 92′. Si torna in B. Ferlaino saluta.

Un alluvione allaga Napoli. Inverno a Benevento. Si sogna il ritorno. Rastelli se li mangia tutti. Si rimane in B.

Corbelli cede il Napoli a Naldi. Nucini salva il Napoli. Dietro Naldi c’è la Marriott. Risaliremo!!!

Agostinelli. I pareggi di Campobasso. Torna Simoni. Salvi all’ultima giornata. Naldi lascia. Senza futuro.

Orgoglio partenopeo. Gaucci il fitto del ramo d’azienda. Carraro infame. Fallimento.

Arriva De Laurentiis. I palloni di Paestum, Ventura, Reja. Lacrime avellinesi.

Calaiò. L’ultima 10 a Roberto Sosa. Serie B.

I tempi sono cambiati. Napoli Mantova a Perugia. Trotta a Frosinone. Napoli Genoa. Serie A.

Lavezzi e Hamsik contestati. Udinese Napoli 0-5. Napoli Milan 3-1. Intertoto.

Conto Tv. Napoli Panionios. Secondi a Novembre. A febbraio Reja esonerato. Donadoni pare Giacomini.

Quagliarella, De Sanctis. Arriva Mazzarri. Napoli Milan 2-2. Il Napoli non muore mai.

Via Quagliarella, arriva Cavani. Napoli Lazio 4-3. Champions League.

Il primo trofeo di De Laurentiis. Bologna Napoli 2-0. Fuori dalla Champions.

Cavalien contro il Dnipro. Si insegue la Juve. Secondi con orgoglio.

Iniziano le rivalità. Mazzarriani e Rafaeliti. Higuain, Albiol, Callejòn. Zuniga. Coppa Italia.

Supercoppa in Qatar. Higuain ci fa fuori dalla Champions. Empoli Napoli 4-2. Semifinale col Dnipro.

Sarri. La grande Bellezza Higuain 36 gol.

Higuain juventino. Novanta milioni uanem o’priatorio. I piccoletti. Napoli bello e perdente.

Il Patto scudetto. Novantuno punti. Lo scudetto perso in albergo.

Addio a Sarri. Ancelotti. Quarti di Europa League. Secondi.

L’ammutinamento. Gattuso. Il covid. Coppa italia in mestizia.

Arriva Osimhen, Napoli Verona. Capitani senza coraggio.

Spalletti. Panda si. Panda no. Empoli Napoli 4-2. Si torna in Champions.

A16. Pulizia nello spogliatoio. Kvicha. Kim. Osimhen a Udine.

CAMPIONI D’ITALIA

ilnapolista © riproduzione riservata