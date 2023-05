Spalletti: «Napoli è veramente la città dei miracoli se è riuscita a far vincere un campionato anche a me»

Al Maradona: «Se esistesse un modo per trasformare l’amore e la felicità che c’è qui in energia elettrica illumineremmo tutti gli stadi della Serie A».

Ai microfoni di Decibel Bellini, sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

De Laurentiis lo presenta come il “super cazzutissimo”, la “star delle star”, “il grande Luciano”. I giocatori sollevano l’allenatore in segno di festa, dal pubblico parte l’ovazione, il Maradona intero invoca Spalletti.

«Buonasera a tutti. Allora è proprio vero che Napoli è la città dei miracoli, se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me ci può stare di tutto. Credo che se esistesse un modo per trasformare l’amore e la felicità che c’è qui stasera in energia elettrica potremmo illuminare tutti gli stadi della Serie A. Grazie Napoli, grazie tifosi, siete stati tutti, ciascuno protagonisti di questa fantastica storia, uno per uno, vi voglio bene assai».

C’è un regalo per Spalletti da parte del presidente De Laurentiis. Una maglia con il viso di Spalletti, come quella che il presidente ha preparato per i giocatori. Stessa maglia per De Laurentiis.

