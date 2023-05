L’addio di Giuntoli: «ringrazio De Laurentiis e Chiavelli, mi hanno cambiato la vita» 

Parole d’addio del direttore sportivo che non ha mai parlato di futuro. Maradona: «Ci sarà sempre un grande Napoli finché ci sarà De Laurentiis»

Ai microfoni di Decibel Bellini, sul campo dello stadio Diego Armando Maradona, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha rilasciato dichiarazioni che sanno di addio. A maggior ragione visto che è stato introdotto da Aurelio De Laurentiis che gli ha detto: è solo l’inizio, continueremo a vincere. Giuntoli invece non ha mai parlato di futuro.

«Ci tengo a ringraziare Chiavelli e De Laurentiis che mi hanno chiamato al Napoli da Carpi, mi hanno decisamente cambiato la vita. Voglio ringraziare anche tutta la sua famiglia, perché se Aurelio mi ha trattato come un figlio, Eduardo mi ha trattato come un fratello e lo stesso Luigi e Valentina, grazie. Ci tenevo in particolare a ringraziare Giuseppe Pompilio, la mia famiglia, Alessandro, mio figlio, nato poco più di un anno fa e mio papà che non c’è più e che ha sempre creduto in me».

Giuntoli si commuove, poi continua:

«Volevo dire un’ultima cosa al popolo napoletano: non vi preoccupate del futuro, sono otto anni che sono qua e sento sempre parlare di chi va via e di chi rimane. Nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande Napoli».

