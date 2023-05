Festa scudetto: fontana del Carciofo lesionata e recinzione distrutta VIDEO

Alcune notizie parlano di una fontana vandalizzata, il monumento è solo scheggiato

La festa scudetto del giorno dopo: recinzione distrutta in piazza Trieste e Trento

Nei giorni precedenti la festa, le istituzioni hanno provato a preservare i monumenti della città di Napoli. Avevano provato a proteggere la fontana del carciofo. Un simbolo della città di Napoli nella piazza crocevia tra Palazzo Reale e via Toledo. Tuttavia sono state distrutte le recinzioni a tutela del monumento che è stato assaltato dei tifosi tutta la notte. In centinaia a saltare sui marmi pregiati e ad urlare la gioia per la conquista del tricolore. Diversi quotidiani scrivono che il giorno dopo restano i cocci della festa scudetto. I danni non sono ingenti, ma resta la violazione di uno dei monumenti pubblici più rappresentativi della città. Il sistema adottato per preservare la fontana non ha retto l’invasione di migliaia di tifosi.

Fanpage scrive anche dei possibili danni provocati alla fontana:

“Centinaia di tifosi sono saliti sulla nota “fontana del Carciofo” di piazza Trieste e Trento, danneggiando la ringhiera storica del monumento, piegata e rovinata a terra, staccata dalla sua sede originaria. Non è chiaro ancora se ci siano stati danni anche ai marmi della struttura. Non è la prima volta che festeggiamenti sportivi prendono “di mira” il monumento a due passi da piazza Plebiscito e di fronte il caffè Gambrinus“.

Anche Repubblica Napoli scrive dello stesso monumento caduto nelle grinfie dei tifosi per la festa scudetto:

“La fontana del carciofo di piazza Trieste e Trento è stata vandalizzata durante i festeggiamenti per il terzo scudetto. Desolante la scena che si è presentata stamani al risveglio della città“.

Le immagini girate dalla redazione del Napolista riprendono una fontana che tutto sommato “gode di buona salute”.

La fontana è scheggiata in alcuni punti e la recinzione è completamente saltata. Tuttavia parlare di fontana vandalizzata nella piazza crocevia tra Palazzo Reale e via Toledo appare un po’ esagerato. Non è chiaro se siano stati i balli a provocare i piccoli danni. Chiaro invece che le recinzioni potevano essere più resistenti, ma parlare di atti di vandalismo alimenta ancora una volta alcuni stereotipi.

Un’altra ripresa della fontana del Carciofo:

