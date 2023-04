Report Napoli: ancora ai box Mario Rui e Politano

Verso Napoli-Salernitana: il portoghese ha svolto solo terapie come anche l’italiano che ha integrato con lavoro in piscina e palestra

In attesa dell’ufficialità sullo spostamento della partita del Napoli a domenica alle ore 15, Spalletti prepara i suoi ragazzi in vista della Salernitana di Paulo Sousa. Contro la Salernitana potrebbe essere il match che decreta la vittoria matematica del campionato e, come ha anche detto Elmas ai microfoni di Radio Kiss Kiss, questa partita deve essere vinta a tutti i costi.

Spalletti può contare su quasi tutto il gruppo. Ancora ai box solo il portoghese Mario Rui e l’italiano Politano. Il terzino ha effettuato solo terapie, mentre l’esterno ha integrato le terapie con il lavoro in piscina e in palestra.

Di seguito il report del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto e circuito di forza.

Chiusura di seduta dedicata al lavoro tattico. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha svolto piscina, palestra e terapie“.

