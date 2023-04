Elmas: «Se domenica la Lazio perde contro l’Inter e noi giochiamo alle 15, vinciamo sicuramente»

A KissKiss Napoli: «Non poteva immaginare che da piccolo avrei vinto uno scudetto. Anche noi non ci rendiamo contro di quanto fatto»

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Eljif Elmas. Il centrocampista del Napoli, durante la puntata di “Il Grande Tifoso” condotta da Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il racconto dell’assist a Raspadori contro la Juventus:

«Siamo entrati nel momento giusto, ma il merito è di quelli che hanno giocato prima e di coloro che sono subentrati poi. La forza del Napoli è il gruppo, è capitato tante altre volte e sta diventando una bellissima normalità. Vincere a Torino è stato bellissimo, ma non certo una eccezione considerato che quest’anno abbiamo vinto tante partite e molti big match. L’assist? aspettavo solo che Zielo mi passasse la palla e quando l’ha fatto ho visto che Victor andava avanti, ho visto Jack e ho messo la palla perfetta. Io dico sempre a Jack che se gli faccio un assist, lui mi deve dare 500 euro».

Elmas parla del clima che c’è in squadra, in attesa della festa:

«Normale che parliamo della festa, tutti aspettiamo questo momento. Si tratta di una cosa incredibile perché non succede tutti gli anni di vincere uno scudetto. Normale che parliamo tra di noi perché anche noi non crediamo di aver fatto tutto questo. Veniamo da diversi paesi ed è una cosa incedibile, da piccolo non pensavo di vincere uno scudetto. È incredibile, tante emozioni che rimarranno per sempre»

Un siparietto con il conduttore Alvino:

«Sto mangiano tanto, ma ci sono periodo in cui sono a dieta. Per la festa non so cosa succederà. aspetto questo momento e poi vediamo, sicuro darò uno schiaffo a Lozano e uno a Oliveira».

Elmas ha parlato anche della prossima partita contro la Salernitana:

«Contro la Salernitana non è una partita facile anche loro non vogliono perdere. Sarà una partita molto difficile ma dobbiamo fare il nostro gioco senza pensare che se vinciamo siamo campioni d’Italia. In qualsiasi modo dobbiamo vincere questa partita. E quello che succede dopo si vede».

Sull’ipotesi di spostamento della partita a domenica alle ore 15:

«Se giochaimo domenica e la Lazio perde contro l’Inter, sicuramente vinciamo contro la Salernitana»

