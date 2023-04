Alvino: «Il Casms ragiona di spostare Napoli-Salernitana alle 15 di domenica»

A Kiss Kiss Napoli riportano che la decisione tarda ad arrivare, ma l’orientamento del Casms sembra quello dello slittamento anche a seguito della lettera del Prefetto

Su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma radiofonico “Il Grande Tifoso” condotto da Carlo Alvino, il conduttore continua ad aggiornare i tifosi sull’ipotesi di spostamento della partita Napoli-Salernitana, in programma al momento per sabato alle ore 15. Per questioni di incolumità pubblica, l’orientamento è quello di spostare la partita a domenica alle ore 15.

Non più quindi la contemporaneità con Inter-Lazio, per rispettare gli accordi dei broadcaster. Gli azzurri, in caso di vittoria e di contestuale sconfitta della Lazio, potrebbe vincere matematicamente lo scudetto.

Di seguito le parole di Carlo Alvino:

«Il Casm ragiona di spostare Napoli-Salernitana alle 15 domenica. Il Napoli è spettatore non pagante della richiesta di spostamento».

