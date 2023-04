Osimhen ci è mancato come la brezza di vento nella calura in mezzo a traffico al Corso Malta

Dopo sei minuti dall’inizio del primo tempo già ho cominciato a registrare i minuti persi dal Verona. Un minuto e venti secondi di media per le rimesse laterali (ne hanno battute 12), Due minuti circa per quelle da fondo

🧐Dopo sei minuti dall’inizio del primo tempo già ho cominciato a registrare i minuti persi dal Verona. Un minuto e venti secondi di media per le rimesse laterali (ne hanno battute 12), Due minuti circa per quelle da fondo. Al netto dei 95 minuti e 20 secondi giocati totali, so venuti a Napoli per guardarsi la partita, non per giocarla. La Serie B è un finale degno. Tempo effettivo e campionato con meno squadre è la sola via!

🥹Martedì ci giochiamo la storia ed è vero ma quest’allenamento ci lascia l’urlo strozzato in gola ed una sottile amarezza: quella di non accorciare la matematica certezza per raggiungere la grande gioia. Demme è tenero, un bravo ragazzo ma LobCop è è l’essenziale visibile agli occhi. Senza di lui s’addorma ‘a creatura.

😳 Mentre cercavamo di capire come spostare il pullman scaligero, mancava un rosso a Ceccherini. Lozano si sbatte ma non incide; Politano abbusca e si ferma. Raspadori è solo, troppo solo.

😍 Victor ci è mancato come la brezza di vento nella calura di Agosto in mezzo a traffico al Corso Malta. Ci è mancato come il sorriso di chi amiamo quando non ci dorme accanto. Quando è entrato non era , in quel momento, solo un calciatore ma una città che si muoveva con la certezze della sua forza, della sua potenza. Il nostro SPARTACUS!

🤨 La traversa ha ribadito il gioco preferito dagli dei del calcio: Provocare l’acidità di stomaco ai tifosi del Napoli. Regalargli una settimana più di attesa, una settimana tra le stelle con il Milan e le stalle di Torino ove necessariamente dovremmo lasciare parcheggiato il Ciuccio per tornare Cavalli di Razza.

😘Kim si è rifiutato di perdere, ha spinto come un ossesso. Il Verona ci ha graziati clamorosamente. Zedadka con personalità. Di Lorenzo e Juan Jesus uomini forti…

👊 Questo tempo sospeso diventa insopportabile dunque, questo pareggio è un piccolo boccone amaro. E’ vero serve fare la storia Martedì ed oggi ci siamo allenati al probabile catenaccio di Pioli. Oggi abbiamo giocato con la testa altrove ma serve chiudere il discorso, serve necessariamente lasciare uscire fuori una gioia grandiosa attesa 33 anni.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

ilnapolista © riproduzione riservata