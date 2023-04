Napoli, per Politano piscina e allenamento individuale in campo

Il report dell’allenamento del mattino. Mario Rui ancora alle prese con le terapie

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino a Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti prepara la partita con la Salernitana, che oggi la Lega Serie A ha ufficializzato per domenica 30 aprile alle 15, dopo Inter-Lazio. Il Napoli ha la possibilità di centrare matematicamente lo scudetto in caso di vittoria sui granata e di stop contemporaneo della Lazio a San Siro. Dal report dell’allenamento si evincono alcune notizie sugli infortunati presenti in squadra, ovvero Mario Rui e Matteo Politano. Per quanto riguarda il portoghese, il Napoli comunica che continua ad essere sottoposto alle terapie per il suo infortunio. Politano, invece, ha svolto lavoro in palestra e allenamento individuale in campo.

Di seguito il comunicato del Napoli.

Seduta mattutina per il Napoli all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domenica allo stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con esercitazioni su palle inattive. Mario Rui ha effettuato terapie, Politano ha svolto lavoro in piscina e allenamento individuale in campo.

Sembra difficile che Politano possa tornare nell’elenco dei convocati di Spalletti in occasione della partita contro la Salernitana, che si gioca tra due giorni. Qualche giorno fa, il Corriere dello Sport scriveva:

“C’è chi può e chi non può, perché gli dei a volte fanno come gli pare e irrompono in tackle. Matteo Politano può, almeno così sembra, dall’aspetto e pure dall’umore: si è fermato martedì sera con il Milan, ha fatto riposo e terapie, si è allenato ed ha sorriso, ha intuito che il peggio è passato e può guardare al weekend con leggerezza. Se il destino non interviene, lui ci sarà sabato pomeriggio, contro la Salernitana, ad annusare l’aria di festa”.

ilnapolista © riproduzione riservata