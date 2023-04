Politano verso il recupero, sarà tra i convocati per Napoli-Salernitana (CorSport)

Il peggio è passato: a meno di sorprese, tornerà a disposizione di Spalletti. Ancora incerti, invece, i tempi di recupero di Simeone

Matteo Politano va velocemente verso il recupero. Sabato l’attaccante del Napoli potrebbe essere di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti, per la partita contro la Salernitana. Almeno tornare tra i convocati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“C’è chi può e chi non può, perché gli dei a volte fanno come gli pare e irrompono in tackle. Matteo Politano può, almeno così sembra, dall’aspetto e pure dall’umore: si è fermato martedì sera con il Milan, ha fatto riposo e terapie, si è allenato ed ha sorriso, ha intuito che il peggio è passato e può guardare al weekend con leggerezza. Se il destino non interviene, lui ci sarà sabato pomeriggio, contro la Salernitana, ad annusare l’aria di festa”.

Non ce la farà, invece, Mario Rui, che ha riportato un’infrazione della testa del perone destro in Champions, la settimana scorsa. Il portoghese non rientrerà prima del 21 maggio, contro l’Inter. Così come sono ancora incerti i tempi per il recupero di Giovanni Simeone. In settimana capirà se è possibile rischiare e rientrare in fretta. Ma è tutto ancora da vedere. Sul Cholito, il Corriere dello Sport scrive:

“C’è poi chi ancora non sa se e quando potrà, perché la sorte ha sempre un ruolo nella vita di ognuno: el «Cholito»

Simeone si è arreso a Lecce, il 7 aprile, e però sfrutterà questa settimana per capire se sarà il caso di rischiare, se ce n’è la possibilità. Purché i muscoli non rovinino l’atmosfera”.

